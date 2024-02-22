Dead Island 2 Game Pass'e Geldi: Hem de Oldukça Uygun Bir Fiyatla!
Her geçen gün yeni bir oyun ile kütüphanesini genişleten Xbox Game Pass'e bir yeni oyun daha eklendi. Hem de oldukça uygun fiyatla. İşte detaylar!
Game Pass'e gelecek yeni oyunların listesi açıklandığı zaman birçok oyuncu heyecanlanmış ve oyunların bir an önce gelmesini beklemeye başlamıştı. Şimdi, oyuncuları daha çok sevindirecek bir oyun daha Xbox Game Pass kütüphanesine eklendi.
Yeni Xbox Game Pass Oyunları Açıklandı!
Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını artırmaya ve oyun yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Türkiye'de de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz.
Dead Island 2 Game Pass'e Geldi
Game Pass'e gelen yeni oyun Dead Island 2 oldu. Bünyesine yeni oyunları getirmeye devam ederek oyuncular için seçenekleri artıran Microsoft, yapacağı duyuru ve etkinliği de erteleyecek gibi duruyor.
Halihazırda PC, PlayStation 4 ve PlayStation 5'te mevcut olan Dead Island 2, 2023'ün Nisan ayında piyasaya sürülmüştü. Çıktığı günden beri oyuncuların severek oynadığı oyun, Game Pass'te an itibariyle satın alınabiliyor.
2024 Xbox Game Pass Oyunları: Yıl Boyu Gelecek Oyunlar
Xbox Game Pass kullanıcıları bu yıl da yepyeni oyun deneyimleri yaşama fırsatı bulacak. 2024’te uygulamaya gelecek oyunların listesi açıklandı.
Ayrıca normalde 699 TL olan fiyatı şu an 384,45 TL olarak indirilmiş durumda. Bu indirimden ve oyunun Game Pass'e gelmesinden faydalanabilmek için oyunu hemen indirebilirsiniz.
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