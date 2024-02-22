Dead Island 2 Game Pass'e Geldi: Hem de Oldukça Uygun Bir Fiyatla!

Game Pass'e gelecek yeni oyunların listesi açıklandığı zaman birçok oyuncu heyecanlanmış ve oyunların bir an önce gelmesini beklemeye başlamıştı. Şimdi, oyuncuları daha çok sevindirecek bir oyun daha Xbox Game Pass kütüphanesine eklendi.

Dead Island 2 Game Pass'e Geldi

Game Pass'e gelen yeni oyun Dead Island 2 oldu. Bünyesine yeni oyunları getirmeye devam ederek oyuncular için seçenekleri artıran Microsoft, yapacağı duyuru ve etkinliği de erteleyecek gibi duruyor.

Halihazırda PC, PlayStation 4 ve PlayStation 5'te mevcut olan Dead Island 2, 2023'ün Nisan ayında piyasaya sürülmüştü. Çıktığı günden beri oyuncuların severek oynadığı oyun, Game Pass'te an itibariyle satın alınabiliyor.

Ayrıca normalde 699 TL olan fiyatı şu an 384,45 TL olarak indirilmiş durumda. Bu indirimden ve oyunun Game Pass'e gelmesinden faydalanabilmek için oyunu hemen indirebilirsiniz.