Dead Island 2 Satış Miktarı Açıklandı

Dead Island 2 satış miktarı ile gündeme geldi. Ayrıca oyuna dair bazı istatistiki bilgiler de paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen yeni zombi oyunu Dead Island 2'nin satışlarına dair merak edilen detaylar haberimizde.

Dead Island 2 Satış Miktarı Belli Oldu

Deep Silver ve Dambuster Studios, 21 Nisan 2023 tarihinde satışa sunulan Dead Island 2'nin ne kadar sattığını açıkladı. En iyi zombi oyunları arasında yerini alan Dead Island 2, 3 gün içerisinde toplamda 1 milyondan fazla orijinal kopya satmayı başardı.

Kısa sürede tüm dünyada popüler hâle gelmeyi başaran oyun toplamda 11 milyonu aşkın saat oynandı. Kaliteli grafikleriyle dikkat çeken yapımda ayrıca 1,1 milyarın üzerinde zombi öldürüldü.

Dead Island 2 Fiyatı

Dead Island PC fiyatı: 429 TL

Dead Island Xbox fiyatı: 699 TL

Dead Island PlayStation fiyatı: 699 TL

Dead Island Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD FX-9590 / Intel Core i7-7700HQ

Ekran Kartı: Radeon R9 390X (8192 VRAM) / GeForce GTX 1060 (6144 VRAM)

RAM: 10 GB

DirectX: 12

Depolama Alanı: 70 GB kullanılabilir alan

Dambuster Studios tarafından geliştirilen Dead Island 2 isimli zombi oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.