Ünlü Serinin Yeni Oyunu İçin Epey Bekleyeceğiz! İşte Çıkış Tarihi

Eylül ayındaki ilk işaretin ardından, Dead Island serisinin yeni oyunu yeniden gündeme geldi. Açıklamalar biraz keyif kaçırabilecek olsa da en azından çıkış dönemi ve platformları belli oldu diyebiliriz. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Dambuster Studios, Dead Island 3 Hakkında Açıklamalar Yaptı

Bir hayli zorlu geliştirilme sürecinin ardından sağ salim satışa sunulan Dead Island 2, içerik anlamında da bir hayli uzun süre desteklenmişti. Desteğin sona ermesinin ardından, gözler elbette Dead Island 3 tarafına dönmüş ve ilk işaret de Eylül ayı içerisinde verilmişti. Aradan geçen üç aylık sürenin ardından Dambuster Studios, serinin devam oyunu hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Timur222 isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından aktarılan bilgilere bakılırsa Dead Island 3, stüdyonun ana odağı haline gelmiş. Söylenene göre Dead Island 2 oyununun Luna ve Mac versiyonlarının tamamlanmasının ardından iki yüze yakın geliştiricinin tamamı projeye dahil olacakmış.

Dambuster Studios' financial statements are out (as of March 2025)

The company employed 194 employees

Dead Island 3 is in development

The current predicted release window for the project is Q1/2 2028 pic.twitter.com/FOHOitH3nD — Timur222 (@bogorad222) December 16, 2025

Raporda oyunun erken geliştirilme safhasında olduğu ve sunulacak özellikler, karakterler, hikayenin geçeceği dünya ve hikaye tasarımı belirli bir tempoda oluşturulduğundan bahsediliyor. Şimdilik kesin bir çıkış tarihi olmasa da 2028 yılı içerisinde PC, PlayStation 5, Xbox Series ve yeni nesil PlayStation ve Xbox platformlarında oyuncular ile buluşturulacakmış.

Geriye dönük bir hatırlatma yapmak gerekirse, Eylül ayında yapılan sosyal medya paylaşımında hem markanın on dördüncü yılı ve hem de ikinci oyunun yirmi milyon oyuncuya ulaşması kutlanmıştı. Aynı paylaşımda, üçüncü oyunun Los Angeles şehrinde geçmeyeceğinin ipucu da verilmişti. Henüz hikayenin bizi nereye götüreceği bilinmiyor. Ama ilk oyunun da Papua Yeni Gine dolaylarındaki tropical Banoi Adası'nda geçtiğini düşünecek olursak, muhtemelen yine farklı bir ülkeyi ziyaret edecek olabiliriz.

2014 yılının E3 fuarında duyurulmuş olan Dead Island 2, hayli karanlık bir dönemden geçmişti. Birçok kez geliştirici değiştirmesi ile bağlantılı olarak, Deep Silver içinde pek çok kez ertelenmişti. Netice olarak, beklenene değen bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Dambuster Studios tarafından sergilenen performansa bakılırsa, Dead Island 3 için bir benzerinin yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Umarız öyle de olur. Gelişmeleri takipte olacağız.