Dead Island 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 68.36 GB
- Üretici Deep Silver
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Yıllardır beklenen Dead Island 2 sonunda geldi. Yaklaşık 10 yıllık bekleyişin ardından piyasaya çıkan Dead Island 2’yi indirin ve zombileri katledin.
Deep Silver tarafından geliştirilen ve yayınlanan Dead Island 2, 2023 yılında yayınlandı. Oyun ilk duyuruldığında sene 2014 idi. Bu kadar uzun süre bekledikten sonra nihayet Dead Island 2 çıkışını yaptı. Zombi öldürme oyunlarını sevenlerin ilgisini çekebilecek bir oyun olan Dead Island 2’de ölümcül bir virüs Los Angeles'ta yayılıyor ve insanları zombilere dönüştürüyor.
Zombi salgınının arkasında kimin ve neyin olduğunu araştırdığımız bu oyunda bizleri sınırsız aksiyon ve vahşet bekliyor. Görsel olarak iddialı bir yapım olan Dead Island 2’de aksiyon hiç azalmıyor.
Dead Island 2 oyunculardan ve otoritelerden karışık yorumlar aldı. Oyunun genel olarak grafikleri ve oynanışı beğenildi ancak oyunun çok tekrara düştüğü ve bir süreden sonra sıktığı belirtildi.
Dead Island 2 İndir
Siz de hemen Dead Island 2 indirin ve bu aksiyon dolu zombi oyununu kaçırmayın.
Dead Island 2 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD FX-9590 / Intel Core i7-7700HQ
- Bellek: 10 GB
- Depolama: 70 GB
- DirectX: 12
- Ekran Kartı: Radeon R9 390X (8192 VRAM) / GeForce GTX 1060 (6144 VRAM)
- Giriş hesapları gerekli: Epic Games
İyi grafikler
Keyifli oynanış
Oyun belirli bir noktadan sonra sıkıcı oluyor
Tekrar eden oyun döngüsü