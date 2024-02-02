Yıllardır beklenen Dead Island 2 sonunda geldi. Yaklaşık 10 yıllık bekleyişin ardından piyasaya çıkan Dead Island 2’yi indirin ve zombileri katledin.

Kemal Tavus - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Deep Silver tarafından geliştirilen ve yayınlanan Dead Island 2, 2023 yılında yayınlandı. Oyun ilk duyuruldığında sene 2014 idi. Bu kadar uzun süre bekledikten sonra nihayet Dead Island 2 çıkışını yaptı. Zombi öldürme oyunlarını sevenlerin ilgisini çekebilecek bir oyun olan Dead Island 2’de ölümcül bir virüs Los Angeles'ta yayılıyor ve insanları zombilere dönüştürüyor.

Zombi salgınının arkasında kimin ve neyin olduğunu araştırdığımız bu oyunda bizleri sınırsız aksiyon ve vahşet bekliyor. Görsel olarak iddialı bir yapım olan Dead Island 2’de aksiyon hiç azalmıyor.

Dead Island 2 oyunculardan ve otoritelerden karışık yorumlar aldı. Oyunun genel olarak grafikleri ve oynanışı beğenildi ancak oyunun çok tekrara düştüğü ve bir süreden sonra sıktığı belirtildi.

Dead Island 2 İndir

Siz de hemen Dead Island 2 indirin ve bu aksiyon dolu zombi oyununu kaçırmayın.

Dead Island 2 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : AMD FX-9590 / Intel Core i7-7700HQ

: AMD FX-9590 / Intel Core i7-7700HQ Bellek : 10 GB

: 10 GB Depolama : 70 GB

: 70 GB DirectX : 12

: 12 Ekran Kartı : Radeon R9 390X (8192 VRAM) / GeForce GTX 1060 (6144 VRAM)

: Radeon R9 390X (8192 VRAM) / GeForce GTX 1060 (6144 VRAM) Giriş hesapları gerekli: Epic Games