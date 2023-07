Deadpool 3 Set Görüntüleri Sızdırıldı: Wolverine ile Dövüş Sahnesi!

Uzun bir süredir çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen Deadpool 3 filminin set görüntüleri ortaya çıktı. Sızdırılan videoda Deadpool 3'ün Wolverine ile olan dövüş sahnesi yer alıyor. Sızdırılan videoya dair detaylar haberimizde.

Deadpool serisinin yeni filmi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda Deadpool 3'ün set görüntüleri sızdırıldı. Ortaya çıkan videoda Wolverine ile Deadpool'un dövüş sahnesine tanık oluyoruz.

A new ‘DEADPOOL 3’ set video of Ryan Reynolds and Hugh Jackman filming a fight scene on a beach 🎥



