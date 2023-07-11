Deadpool 3 Set Görüntüleri Sızdırıldı: Wolverine ile Dövüş Sahnesi!

Uzun bir süredir çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen Deadpool 3 filminin set görüntüleri ortaya çıktı. Sızdırılan videoda Deadpool 3'ün Wolverine ile olan dövüş sahnesi yer alıyor. Sızdırılan videoya dair detaylar haberimizde.

Deadpool 3 Set Görüntüleri Ortaya Çıktı

Deadpool serisinin yeni filmi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda Deadpool 3'ün set görüntüleri sızdırıldı. Ortaya çıkan videoda Wolverine ile Deadpool'un dövüş sahnesine tanık oluyoruz.

A new ‘DEADPOOL 3’ set video of Ryan Reynolds and Hugh Jackman filming a fight scene on a beach 🎥



(via: https://t.co/75cxT6KzGk) pic.twitter.com/ntK67GVMeB — Deadpool Updates (@DeadpoolUpdate) July 11, 2023

Merak içerisinde beklenen filmde Deadpool olarak tanınan Wade Wilson'ı Ryan Reynolds, Wolverine olarak tanınan Logan'ı ise Hugh Jackman canlandıracak. 3 dakika 2 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

Hugh Jackman as Wolverine from the set of ‘DEADPOOL 3’. pic.twitter.com/T8yqcoomiy — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 10, 2023

Deadpool 3 Oyuncuları ve Karakterleri

Ryan Reynolds (Wade Wilson)

Morena Baccarin (Vanessa)

Jennifer Garner (Elektra)

Hugh Jackman (Logan)

Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead)

Rob Delaney (Peter)

Shioli Kutsuna (Yukio)

Karan Soni (Dopinder)

Deadpool 3 Çıkış Tarihi

Süper kahraman filmleri izlemekten keyif alan kişilere hitap eden Deadpool 3'ün 3 Mayıs 2024 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

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