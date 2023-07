Apple'dan İki Yeni iPhone 14 Reklamı Geldi! (Video)

Apple, YouTube kanalı üzerinden biri iPhone 14 Plus'ın uzun pil ömrünü tanıtan, diğeri ise Apple'ın Kaza Tespiti özelliğini vurgulamak için iPhone 14 Pro'yu kullanan iki yeni reklam paylaştı.

iPhone 14 Plus Reklamı: "Uzun Pil Ömrü"

"Battery for Miles" adlı bir dakikalık ilk reklamda, bir traktörü yavaşça süren bir adam, hiçliğin ortasında görünen uzun ve düz bir yol boyunca devasa bir balkabağını çekerken tasvir ediliyor. Arka planda ise Ludacris'in "Two Miles An Hour" şarkısı çalıyor.

Direksiyonunun önüne monte edilmiş şekilde Apple Haritalar'ı çalıştıran bir iPhone 14 Plus, ona "102 mil sonra düz devam et" diyor. Adam kısa bir süre kaşlarını kaldırdıktan sonra slogan beliriyor: "Şimdiye kadarki en uzun ömürlü pile sahip telefon. Rahatlayın, işte iPhone 14 Plus."

iPhone 14 Pro Reklamı: "Kaza Tespiti"

"Crash Test" adlı ikinci reklamda, Gene Chandler'ın "You Can't Hurt Me No More" şarkısı eşliğinde bir hangarda bir araba çarpışma testi yapılıyor.

Ön panele monte edilmiş bir iPhone 14 Pro'nun ekranında "Görünüşe göre bir kaza geçirmişsiniz." yazıyor. Ardından slogan beliriyor: "Kaza Tespiti ciddi bir araba kazasını algılayabilir ve otomatik olarak 911'i arayabilir. Rahatlayın, işte iPhone 14 Pro."

Geçtiğimiz günlerde her zaman olduğu gibi yeni reklamında iPhone'u tiye alan Samsung'un ardından Apple bu iki reklamla yanıt vermiş gibi görünüyor.