Deadpool 3'ten Yeni Set Fotoğrafları Geldi: Filme Dair Yeni Detaylar!

Deadpool 3'ten yeni set fotoğrafları ortaya çıktı ve filme dair merak edilen birçok detaya dair soru işaretleri ortadan kalktı. Daily Mail, 60'ın üzerinde set fotoğrafı yayınladı fakat sadece önemli olanları sizler için özetleyeceğiz.

Yayınlanan fotoğraflarda Hugh Jackman'ın Wolverine'ine yeni bir bakış atıyoruz ve aynı zamanda Deadpool varyantı Dogpool'a da ilk kez bakıyoruz.

Wolverine, Deadpool, Dogpool, and Deadpool Long Hair on the set of ‘DEADPOOL 3’.



The first Trailer for #Deadpool3 is expected to release in just over 3 weeks on February 11 at #SuperBowlLVIII!



Are you excited?



(Via: @DailyMailUK) pic.twitter.com/i9jE9bOiJV