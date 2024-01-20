Deadpool 3'ten Yeni Set Fotoğrafları Geldi: Filme Dair Yeni Detaylar!

Deadpool 3'ten yeni set fotoğrafları ortaya çıktı ve filme dair merak edilen birçok detaya dair soru işaretleri ortadan kalktı. Daily Mail, 60'ın üzerinde set fotoğrafı yayınladı fakat sadece önemli olanları sizler için özetleyeceğiz.

Yayınlanan fotoğraflarda Hugh Jackman'ın Wolverine'ine yeni bir bakış atıyoruz ve aynı zamanda Deadpool varyantı Dogpool'a da ilk kez bakıyoruz.

Dogpool ve Yeni Bir Deadpool Varyantı Görebiliriz

OMG DOGPOOL AND ANOTHER DEADPOOL VARIANT! pic.twitter.com/wlqv3cQhVi — Zero (@zerowontmiss) January 19, 2024

Wolverine, Deadpool, Dogpool, and Deadpool Long Hair on the set of ‘DEADPOOL 3’.



The first Trailer for #Deadpool3 is expected to release in just over 3 weeks on February 11 at #SuperBowlLVIII!



Are you excited?



(Via: @DailyMailUK) pic.twitter.com/i9jE9bOiJV — The Cine Geek (@CineGeekNews) January 19, 2024

Wade Wilson'ın alternatif bir evren versiyonu olan Dogpool, ilk kez Prelude to Deadpool Corps #3'te ortaya çıkmıştı. Çizgi romanlarda oldukça dramatik bir hikâyesi var ve son olarak 2013 tarihli Deadpool, Deadpool'u Öldürüyor'daki ölümündeki sayıda yer almıştı.

Set fotoğrafları ayrıca Ryan Reynolds'ı Deadpool kostümünün Samuray versiyonu içinde, geleneksel omuz hizasında bir saç ve tepesinde topuzla birlikte gösteriyor. Bu, Wade Wilson'ın Tokyo'ya taşındığı ve Deadpool kostümünü daha geleneksel bir Japon versiyonuyla değiştirdiği Samuray ciltlerine bir atıf olabilir.

Deadpool 3'ün vizyon tarihi son olarak grevlerin sona ermesiyle 3 Mayıs'tan 26 Temmuz'a ertelenmişti. Şimdilik filme yönelik her şey planlandığı gibi gidiyor ve görünüşe göre merakla beklenen filmi yazın vizyonda görebileceğiz.

Peki sizin Deadpool 3'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.