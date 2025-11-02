Çok Sevilen Macera Oyunu Ücretsiz Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

Platform türünü sevenlerin bayılarak oynayacağı bir oyun, Steam'de tamamen ücretsiz hâle geldi. Size büyük bir tasarruf etme imkânı sunan fırsat, sadece birkaç günlüğüne geçerli. Bu kampanya sona ermeden önce oyunu alırsanız sonsuza kadar size ait olacak ve dilediğiniz zaman oyuna kütüphaneniz üzerinden erişebileceksiniz.

Death Fungeon Ücretsiz Oldu

Death Fungeon, Steam'de ücretsiz hâle getirildi. Normalde 1.99 dolar fiyat etiketi ile satılan macera oyununu şimdi alarak 83,70 TL tasarruf edebilirsiniz. Oyun, 5 Kasım saat 21.00'de tekrar ücretli hâle gelecek. Bu nedenle oyunu almak için acele etmeniz gerekiyor. Fırsat sona erene kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz ücretli hâle geldikten sonra tamamen size ait olacak ve kütüphanenizden kaybolmayacak.

Oyunun Steam'deki incelemelerinin yüzde 73'ü kadarının olumlu olduğunu belirtmek gerekiyor. "Çoğunlukla olumlu" derecelendirmeye sahip olan bu oyun özellikle nostalji yapmak isteyen eski oyunculara harika anlat yaşatma potansiyeline sahip. İncelemelere baktığımızda da oyun için daha çok eski oyuncular tarafından olumlu eleştirilerde bulunulduğunu görüyoruz.

Death Fungeon Fragmanı

Death Fungeon Nasıl Bir Oyun?

En iyi piksel grafikli oyunlar arasında yer alan Death Fungeon, gizlilik ve parkur türlerini muazzam bir uyumlulukla birleştirerek size aşırı eğlenceli zaman geçirme fırsatı sunuyor. Bu bulmaca oyununda karşınıza çok sayıda tuzak çıkıyor. Çok çeşitli bölümler içeren oyunda karşınıza oldukça tehlikeli engeller çıkıyor.

Oyunda yavaş ve doğru adımlarla ilerlemeniz, nesnelerin arkasında saklanarak sizi yakalamaya çalışan düşmanların görüş alanından uzak durmaya çalışıyorsunuz. Bu, gizlilik odaklı oyunları sevenler için harika bir oynanış sunuyor. Parkur oyunlarını sevenler ise duvarlardan atlayabilir, çıkıntılara tutunabilir ve bu tür hamlelerle birçok zorluğun üstesinden gelebilir.

Death Fungeon Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya daha üstü

Windows 7 veya daha üstü İşlemci: 2.50 GHz çift çekirdekli Pentium(R) Dual-Core E 5200 ya da daha iyisi

2.50 GHz çift çekirdekli Pentium(R) Dual-Core E 5200 ya da daha iyisi RAM: 2 GB

Death Fungeon Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-5287U

Intel Core i5-5287U RAM: 2 GB

Peki, siz bu oyun ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Diğer oyunculara da tavsiye eder misiniz? Death Fungeon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve diğer oyuncular ile paylaşmayı unutmayın.