429 TL'lik Oyun Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın

Bilim kurgu ve korku türünü mükemmel bir şekilde harmanlayan bir oyun, ücretsiz hâle geldi. The Brotherhood tarafından geliştirilen Stasis'a ücretsiz sahip olma fırsatını değerlendirmek içinse oldukça az bir süreniz bulunuyor. Fırsat sona erdikten sonra oyunu bedava alma hakkınızı kaybedeceksiniz.

Stasis Ücretsiz Dağıtılıyor

PlayStation mağazasında 429 TL fiyat etiketi ile satılan Stasis, GOG üzerinden ücretsiz olarak alınabiliyor. Oyun, 3 Kasım 2025 tarihinde yeniden ücretli hâle gelecek. Bu tarihe kadar oyunu alırsanız tamamen size ait olacak ve Stasis'a dilediğiniz zaman kütüphanenizden erişebileceksiniz. Böylece oyunun sunduğu eğlenceli dünyayı deneyimleyebileceksiniz.

Oyunun fiyatı hakkında bilgi edinmek açısından diğer platformlara da göz atmakta fayda var. Stasis, Steam'de 4.49 dolar (188 TL), Xbox'ta ise 320 TL fiyat etiketi ile satılıyor. Bunları göz önünde bulunduracak olursak oyunun konsol tarafında PC'ye göre daha yüksek bir fiyatlandırmanın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.

Stasis Ücretsiz Nasıl Oynanır?

GOG'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Stasis'ın sayfasına gidin.

"Go to giveaway" butonuna tıklayın.

Açılan sayfada "Add to library" seçeneğine basın.

Oyun kütüphanenize eklenecektir.

Stasis Fragmanı

Stasis Nasıl Bir Oyun?

Stasis, en iyi macera oyunları arasında yer alıyor. Tepe açısı ile oynanan bu bilim kurgu ve korku temalı oyunda John Maracheck isimli ana karakteri yönlendiriyoruz. Çevre ile etkileşime giriyor ve bulmacaları çözmek için önemli ipuçları topluyoruz. Oyunun sunduğu bulmacalar genellikle kapsamlı bir şekilde düşünmeyi gerektiriyor ve bu da oyunu bir hayli zorlaştırıyor.

Oyun genel olarak çok karanlık bir atmosfer sunuyor. Müzikler ise bu gerilim seviyesinin giderek artmasında önemli bir rol oynuyor. Oyunda ilerledikçe günlük, e-posta ve benzerleri aracılığıyla hikâyeye dair daha fazla bilgi topluyorsunuz ve bunları birleştirerek neler olduğunu öğreniyorsunuz.

Stasis Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP SP3 (32 bit)

Windows XP SP3 (32 bit) İşlemci: 2 GHz hızında çift çekirdekli işlemci

2 GHz hızında çift çekirdekli işlemci RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: Nvidia GeForce 205 / AMD Radeon HD 3400 serisi (256 MB+ VRAM)

Nvidia GeForce 205 / AMD Radeon HD 3400 serisi (256 MB+ VRAM) DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Kullanılabilir Depolama Alanı: 5 GB

Stasis Önerilen Sistem Gereksinimleri