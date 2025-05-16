Death Stranding 2 Yapımcısı Oyun Çok Sattı Diye Üzgün (Doğru Okudunuz)

Death Stranding serisinin yapımcısı Hideo Kojima, ilk oyununun çıkış öncesi test sürecinden bahsetti. Akıllara ilk gelen ihtimal test süreçlerinin gayet başarılı geçmiş olması, değil mi? Ancak Kojima bu sürecin oldukça sancılı geçtiğini ve testlerden parlak sonuçlar almadıklarını açık açık itiraf etti.

Bir dergiye röportaj veren yapımcı, test kullanıcılarının %60'ının oyunu berbat bulduğunu söyledi. Ama ona göre bu gayet dengeli bir durummuş. Basit bir hesap kitapla; dört kişiden biri oyunu çok beğeniyorsa diğer üçünün ne düşündüğünün pek önemi kalmıyor.

Death Stranding 2 Çok Beğenildi

İşin en ilginç tarafı da şimdi başlıyor. Kojima, Death Stranding 2 testlerinden gelen sonuçları beğenmemiş. Zira bu defa oyunu beğenmeyenden çok beğenenlerin sayısı yüksek. Neredeyse herkes olumlu bildirimde bulunduğu için bunun Sony adına gayet iyi bir haber olduğunu söyledi ama kendisi için aynı şey geçerli değil.

Kojima, kendi adına bu kadar yüksek oranda beğenilmenin can sıktığını söyledi ve şöyle dedi:

Açıkçası çok daha tartışmalı olmasını beklerdim, biraz hayal kırıklığı oldu. Öyle oyunlar yapmak istemiyorum. Amacım geniş kitlelere hitap etmek ya da milyonlarca satmak değil. Ben yeni bir şey yapmak istiyorum.

20 Milyon Oyuncu Eşiğini Geçti

Kojima her şeyden sonra stüdyosunun mali sorumluluklarına da parmak basmadan geçmedi ve başarısız olma lüksü olmadığını anlattı. Çalışanlarını ve bütçesini korumakla yükümlü olsa da yeni şeyler denemekten kendini mahrum etmemiş.

Öte yandan Death Stranding 2 şu an 20 milyon oyuncuyu aşmış durumda. İlk gelen %40'lık beğeni oranına rağmen işler gayet yolunda gitmiş. Kojima, oyuncuların hâlâ beş yıl önce çıkan bu oyunu oynamaya devam etmesinden dolayı mutlu olduğunu söylüyor. Ama muhtemelen o 20 milyon oyuncu sayısı da onu üzmüyordur.