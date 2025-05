Birbirinden Zevkli 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu

Steam, bu hafta sonu oyuncuları sevindirecek dört yeni ücretsiz oyun daha ekledi. 15 Mayıs'ta da dört farklı oyun bedava olmuştu. Bunlar sırasıyla; Blight's Grasp, I Hate Orcs: In My Garden, Pick Up Your Masks ve Diplomacy is Not an Option: Shareware. Gelin şimdi bu hafta sonu Steam'de ücretsiz olan oyunlara bir bakalım.

Steam 4 Ücretsiz Oyun — 16 Mayıs 2025

Frostbite Frenzy

GnollHack

Midnight Snack

Magical Animal Farm

İlk sırada, "Frostbite Frenzy" adında çok oyunculu bir 3D platform oyunu var. Penguen temalı bu oyunda amaç, buz üstünde arkadaşlarını suya itip hayatta kalan son oyuncu olmak. "Fall Guys" tarzını sevenler için biçilmiş kaftan.

İkinci oyunumuz ise klasik roguelike'ların modern hali "GnollHack". 1980'lerin kült oyunu NetHack'in yeniden düzenlenmiş hâli olan bu oyun, sonsuz tekrar oynanabilirlik ve sıra tabanlı savaş sistemiyle dikkat çekiyor. Daha ilginç bir şey arayanlar içinse "Midnight Snack" var. Piksel grafiklere sahip kısa bir korku oyununda, bir mikrodalga fırınla uğursuz bir ormanda yolunu bulmaya çalışıyorsunuz. Evet, mikrodalga fırınla...

Son olarak "Magical Animal Farm" var. Büyülü bir çiftlikte geçen bu aksiyon RPG'sinde yaratıklara karşı çiftliğini savunuyor, silahlarını ve yapını geliştirerek ayakta kalmaya çalışıyorsunuz. Steam'in bu ayki toplam bedava oyun sayısı 19'a ulaştı. Bunların çoğu kalıcı olarak kütüphanene eklenebiliyor. Hâlâ denemediyseniz ücretsiz kampanya bitmeden önce kütüphanenize yollayabilirsiniz.