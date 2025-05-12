Death Stranding 2 Sizi Birkaç Gün Boyunca Ekrana Hapsedecek

Death Stranding 2 ana hikayede vitesi büyütmüş desek yeridir. Zira yeni gelen ön inceleme bilgilerinden biri bu ihtimale göz kırpıyor.

Eurogamer'ın yaptığı denemede Death Stranding 2: On the Beach yaklaşık 30 saatlik bir oynanış sunmuş ve bu sürenin sadece ana hikayenin %40'ı olduğu belirtilmiş. Yani kaba bir hesap kitap yaptığımızda oyunun yalnızca ana senaryosunun 70-75 saati bulabileceği ihtimaline ulaşıyoruz.

Bu süreye yan görevler, keşifler ve serbest dolaşma eklenince toplam oynanış süresinin çok daha yukarılara çıkması muhtemel.

Harita Meksika ve Avusturalya'yı Kapsıyor

İlk oyuna kıyasla çok daha uzun, kapsamlı ve dolu bir deneyim yaşayacağımız şimdiden netleşmiş durumda.

Oyunun hikayesinin uzunluğu değil geçtiği coğrafyalar da genişlemiş. Örneğin Meksika ve Avustralya'nın da işin içine dahil olduğu söyleniyor. Yeni mekanlar, daha gelişmiş silah sistemleri, gizlilik mekanikleri ve tabii ki devasa BT'lerle mücadele; biz oyunculara hem daha sinematik hem de taktiksel bir oynanış sunacak.

Death Stranding 2: On the Beach Ne Zaman Çıkacak?

Death Stranding 2: On the Beach, 26 Haziran'da yalnızca PS5 için (Exclusive) çıkacak. Diğer platformlara sonradan çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.