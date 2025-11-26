PlayStation 5'teki Efsane Oyun PC'ye Geliyor! Görsel Ortaya Çıktı

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in üstlendiği Death Stranding 2: On The Beach, geçtiğimiz aylarda yalnızca PlayStation 5 için satıaş sunuldu. Yeni ortaya çıkan bir görsele göre Kojima Productions tarafından geliştirilen oyun bilgisayara da gelecek. Böylece PC oyuncuları da popüler oyunu oynayabilecek.

Death Stranding 2 PC'ye Gelecek

Death Stranding 2: On The Beach'in PC sürümü ESRB'nin (Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kurulu) web sitesinde görüntülendi. Oyunun bilgisayar sürümü ESRB'de yetişkin olarak derecelendirildi. Konuya dair resmî bir açıklama yapılmadı ancak bu gelişme, oyunun PC platformuna geleceğini gözler önüne serdi.

Kaliteli grafikleri, başarılı oynanış sistemi, etkileyici müzikleri ve hikâye anlatımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Death Stranding 2: On The Beach'in PlayStation 5 sürümü 89 Metacritic puanına ulaşmıştı. Bu sürümün Metacritic'teki kullanıcı puanları ortalaması ise 10 üzerinden 8,8 seviyesinde.

Death Stranding 2 Fragmanı

Death Stranding 2 Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon ve macera türlerindeki Death Stranding 2: On The Beach, ilk oyuna kıyasla hem oynanış hem de hikâye açısından daha gelişmiş bir deneyim sunuyor. Oyunda zorlu arazilerde kargoları güvenli bir şekilde taşımaya çalışıyoruz. İster düşmanlarla doğrudan çatışmaya girebiliyor ister gizli şekilde ilerleyebiliyoruz.

İlk oyundaki olaylardan yaklaşık 11 ay sonrasını konu alan Death Stranding 2'de Sam'i kontrol ediyoruz. Oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyan yapım, atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtıyor. Oyunda ayrıca kum fırtınası, gece ve gündüz döngüsü de yer alıyor.

Death Stranding 2'nin Türkiye Fiyatı

Death Stranding 2: On The Beach için PlayStation mağazasında şu anda bir kampanya mevcut. Yüzde 25 oranında indirime giren popüler oyun 3 bin 449 TL yerine 2 bin 586 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Kampanya 2 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Ayrıca PlayStation Plus Deluxe aboneleri için 5 saatlik deneme sürümü imkânı da mevcut.