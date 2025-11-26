Steam'de En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! 5 Yıllık Oyun İlk 3'te

Steam'de en çok satılan oyunlar, SteamDB'den gelen yeni verilerle birlikte açıklığa kavuştu. 18 Kasım ile 25 Kasım aralığını kapsayan bu rapora göre Battlefield 6'nın en büyük rakiplerinden biri olan Arc Raiders, zirvedeki yerini sağlamlaştırmaya başladı. Listede dikkat çekici diğer bir nokta, 5 yıllık oyunun ilk üçe girmesi oldu.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (18-25 Kasım 2025)

Embark Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan Arc Raiders, Steam'de en çok satılan oyunlar arasında ilk sırada yer aldı. 30 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülen bu oyunda, son derece tehlikeli varlıkların istila ettiği dünyada diğer oyuncularla takım kurarak düşmanları alt etmeye çalışıyorsunuz.

Listenin ikinci sırasında Battlefield 6 konumlandı. Battlefield serisinin en yeni oyunu, özellikle ücretsiz olması ile oyuncuların yeniden ilgi odağı hâline geldi. Savaş oyunları oynamayı sevenlerden çok olumlu tepkiler alan oyunda hem karada hem havada yoğun mücadele verebiliyoruz. Tank, helikopter ve uçak kullanabiliyoruz. Oyunda recon, assault, support ve engineer sınıfları bulunuyor.

Risk of Rain 2, geçtiğimiz hafta en çok satılan üçüncü oyun oldu. En iyi TPS oyunları arasında yer alan Risk of Rain 2, sizi ortadan kaldırmayı amaçlayan çeşitli yaratıklarla dolu bir gezegende geçiyor. Oyunda hayatta kalmak için düşmanlarınızın hedefli hâline gelmekten kaçınmanız gerekiyor.

Geçtiğimiz haftanın en çok satılan PC oyunlarından biri de dördüncü sırasında konumlanan EA Sports FC 26 oldu. Türkçe spiker desteği de sunan bu oyunda çok çeşitli modlar mevcut. Gerçekçi bir futbol deneyimi yaşatan EA Sports FC 26'da istediğiniz takımı seçip arkadaşınızla karşı karşıya gelebilir, ikiniz birlikte rakiplerle futbol oynayabilir veya çevrim içi modda gerçek oyunculara meydan okuyabilirsiniz.

Dispatch, listenin beşinci sırasında yer aldı. 2025 yılının ekim ayında oyuncularla buluşturulan oyunun nasıl ilerleyeceğini sizin kararlarınız belirliyor. AdHoc Studio'nun geliştirdiği oyunun Steam'de nadir rastlanan "son derece olumlu" derecelendirmesine sahip olduğunu da belirtelim.