PlayStation 5 Pro'yu Toplama Kasayla Kapıştıracak Özellik Geliyor

PlayStation 5 Pro için geliştirilen yeni nesil PSSR teknolojisiyle ilgili sızıntılar internete düştü. Daha önce PS5 Pro'nun teknik detaylarını doğru şekilde paylaşan Moore's Law is Dead, bu kez de yepyeni bir görüntü yükseltme sistemi üzerinde çalışıldığını iddia etti.

PSSR'nin bu yeni versiyonu, daha düşük çözünürlüklerden çok daha kaliteli sonuçlar alabilecek ve bunu daha az işlem süresiyle başaracak. Bu haliyle "PC Gaming" kavramına meydan okuyacak hale gelecek. Bildiğiniz üzere halihazırdaki PSSR sistemi, oyunları en az 864p çözünürlükten yukarıya taşıyabiliyor. Ancak bu sınır DLSS'in Ultra Performans moduna göre hâlâ yüksek.

PlayStation 6'ya Zemin Hazırlanıyor

Sony'nin bu yeni yükseltme sistemi sadece PS5 Pro için olmayabilir de. Örneğin masada PS6 gibi bir koz da var. Yeni konsolun, söz konusu teknolojiyi destekleyeceği düşünülüyor. Sony'nin amacı sadece bugünü değil yarını da düşünmek.

Sızan bilgilere göre bu yeni sistemin adı PSSR 2 olmayabilir de. Şirket, daha genel bir isim tercih edebilir çünkü teknolojinin yeni versiyonu sadece performansı değil, oyunların görüntü kalitesini de ciddi şekilde artıracak. Hatta PSSR kullanılmayan oyunlar için bile MFSR adı verilen başka bir yükseltme yöntemi devreye girecek. Bu sistemin TAA'ya alternatif olarak daha net ve keskin bir görüntü sağlayacağı konuşuluyor.

8K Destekleyen Konsol

Sony'nin amacı PS5 Pro'yu sadece güçlü değil aynı zamanda çok daha stabil bir konsol haline getirmek olduğundan böyle bir teknolojinin oyun dünyasının en önemli yapı taşlarından biri olan konsollara gelmesini beklemek, oyuncular olarak elbette ki en büyük hakkımız. Ama bu söylentilerin gerçek olup olmadığına dair herhangi bir açıklama gelmedi. Şayet doğruysa PS5 Pro ve sonrasında gelecek olan konsollarda şu özellikler olacak:

Daha net görüntü

Daha az işlem yükü

4K çözünürlükte 120 FPS

8K çözünürlükte 60 FPS

Sizce bu yükseltme sistemleri gerçekten oyun deneyimini değiştirir mi? Yoksa yine kağıt üstünde kalan vaatlerden biri mi olur?