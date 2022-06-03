Death Stranding Director’s Cut oyuncuları fantastik bir açık dünyaya götürüyor.

Doğukan Çağlakpınar - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2022’nin beklenen oyunları arasında yer alan ve günümüzde hem konsol hem de bilgisayar platformlarında oynanan Death Stranding Director’s Cut başarılı gidişatına devam ediyor. Ülkemizde ve dünya da ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım, hem konsol hem de bilgisayar platformunda milyonlarca adet satmayı başardı. Kojima Productions tarafından geliştirilen ve 505 Games tarafından piyasaya sürülen başarılı oyun, Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından ‘çok olumlu’ olarak değerlendirildi. Tek oyunculu yani hikaye temalı bir oynanışa sahip olan oyun deli gibi satmaya devam ediyor.

Death Stranding Director’s Cut Özellikleri

Tek oyunculu bir oynanış,

Oldukça titiz hazırlanmış grafik açıları,

Görsel efektler,

Gerçekçi bir atmosfer,

Türkçe dahil 20 farklı dil seçeneği,

Zengin içerik,

Kaliteli ses efektleri,

Farklı karakterler ve özellikleri,

Başarılı kurgu,

Efsanebi oyun yapımcısı olan Hideo Kojima imzalı oyun Death Stranding Director’s Cut günümüzde milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında hem bilgisayar hem de konsol platformu için satışlarına devam eden oyun, bünyesinde bulundurduğu Türkçe dil desteği sayesinde ülkemiz oyuncularına da hitap ediyor. Aksiyonun ve gerilimin tavan yaptığı oyun da çarpıcı görsel efektler ile karşılaşacak, hikaye eşliğinde birbirinden farklı görevler yer alacak.

Açık bir dünyaya ev sahipliği yapan Death Stranding Director’s Cut, gerçekçi yapısı kadar oyunculara fantastik bir yapı da sunuyor. Teknolojinin epey gelişmiş bir yapıda karşımıza çıktığı oyun içerisinde sürükleyici bir oynanış atmosferi yer alıyor.

Death Stranding Director’s Cut İndir

Yapım 2019 yılında konsol, 2022 yılında da bilgisayar platformu için Steam üzerinde lansmana çıktı. Orta seviye bir fiyat etiketine sahip olan oyun başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor.

Death Stranding Director’s Cut Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows® 10

İşlemci: Intel® Core™ i5-3470 or AMD Ryzen™ 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 4 GB or AMD Radeon™ RX 560 4 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX compatible

İlave Notlar: AVX instruction set required

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows® 10

İşlemci: Intel™ Core i7-3770 or AMD Ryzen™ 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 6 GB or AMD Radeon™ RX 590

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX compatible

İlave Notlar: AVX instruction set required