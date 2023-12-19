DeepL Pro, Türkiye'de Kullanıma Açıldı: İşte Avantajları ve Fiyatı!

Yapay zekâ destekli çeviri hizmeti konusunda her geçen gün daha da popülerleşen ve kendini geliştiren DeepL'in Pro sürümü artık Türkiye'de kullanılabilecek.

Bugün yaptıkları açıklamayla DeepL; işletmelere ve bireylere birinci sınıf güvenlik, daha fazla özelleştirme seçeneği, sınırsız metin çevirisi ve daha fazlasını sağlayan DeepL Pro abonelik hizmetinin artık Türkiye'den de erişilebilir olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DeepL CEO'su ve kurucusu Jaroslaw Kutylowski şunları söyledi:

"Türk işletmelerde yapay zekâ uygulamasına yönelik yüksek oranda talep gördük. DeepL Pro'nun lansmanı, mümkün olduğunca çok sayıda kuruluşun yapay zekâ potansiyelini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olacak. Geçtiğimiz yıl Türkçe çevirinin lanse edilmesinden sonra DeepL’in tercüme kabiliyeti hakkında işletmelerden çok güzel dönüşler aldık. DeepL Pro, bu şirketlerin küresel olarak yaygınlaşması için sayısız fırsatın anahtarına sahip.

DeepL Pro Ne Avantajlar Sunuyor?

Maksimum veri güvenliği: Çeviri tamamlandıktan sonra tüm metinler DeepL tarafından işletilen sunuculardan siliniyor, hiçbir müşteri metni asla üçüncü taraflara aktarılmıyor veya yapay zekâ eğitim verisi olarak kullanılmıyor.

Çeviri tamamlandıktan sonra tüm metinler DeepL tarafından işletilen sunuculardan siliniyor, hiçbir müşteri metni asla üçüncü taraflara aktarılmıyor veya yapay zekâ eğitim verisi olarak kullanılmıyor. Sınırsız metin çevirisi: İşletmeler büyük boyutta karakter çevirisine ihtiyaç duyuyor ve DeepL Pro sınırsız metin çevirisi sayesinde bu talebi karşılıyor.

İşletmeler büyük boyutta karakter çevirisine ihtiyaç duyuyor ve DeepL Pro sınırsız metin çevirisi sayesinde bu talebi karşılıyor. Belge çevirisi için daha büyük kapasite: Orijinal biçimlendirmeyi koruyarak daha büyük dosya boyutlarıyla daha fazla belge çevirilebiliyor.

Orijinal biçimlendirmeyi koruyarak daha büyük dosya boyutlarıyla daha fazla belge çevirilebiliyor. Daha fazla özelleştirme: Daha fazla çeviri özelleştirme seçeneğiyle marka dilinin bütünlüğü korunuyor ve iç ve dış iletişimde kullanılacak mesajlar standart hâle geliyor.

Daha fazla çeviri özelleştirme seçeneğiyle marka dilinin bütünlüğü korunuyor ve iç ve dış iletişimde kullanılacak mesajlar standart hâle geliyor. DeepL API'yi entegrasyonu: DeepL API Pro aboneliğiyle işletmeler; web sitelerini, uygulamalarını, dâhili araçlarını ve ürünlerini bir tıklamayla hedef dile çevirebiliyor.

DeepL Pro Fiyatı

Starter, Advanced ve Ultimate olarak üç farklı paketi bulunan DeepL Pro'nun Türkiye fiyatlarında herhangi bir bölgesel fiyatlandırma bulunmuyor.

Starter paket aylık 10,49 dolar iken, Advanced paket 34,49 dolar, Ultimate paket ise 68,99 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Peki siz daha önce DeepL kullandınız mı? Pro sürümü satın almayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.