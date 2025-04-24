IPO Sürecine Göz Kırpıyor! Discord CEO'su 15 Yıldan Sonra İstifa Etti

Türkiye'de aylardır kilitli konumda bulunan Discord'un ne zaman açılacağı belli değilken uygulama cephesinde bir yenilik oldu. Discord'un kurucusu olan ve bugüne kadar CEO koltuğunda oturan Jason Citron, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Söz konusu değişiklik, Discord'un halka arz edilmesi (IPO) sürecinin başlangına çanak tuttuğu düşünülüyor. Bazı kaynaklara göre Discord, yatırım bankacılarıyla halka arz planlarını konuşmaya başladı. Şirketten yapılan açıklamada ise bu iddialara yanıt verilmedi.

Peki Citron yerini kime bıraktı? İşte detaylar...

Activision Blizzard'dan Bir İsim Discord'un Başında

Eski CEO Jason Citron'un yerine gelen isim, oyun sektörünün içinden biri: Activision Blizzard'ın eski başkan yardımcısı Humam Sakhnini.

15 yıl boyunca Activision Blizzard’da önemli görevlerde bulunan Sakhnini; Call of Duty, World of Warcraft ve Candy Crush gibi dev projelerin yönetiminde yer aldı. Bu deneyimiyle birlikte Discord'un büyüyen kullanıcı kitlesine ve potansiyel halka arz sürecine yön verecek.

Citron, çalışanlara gönderdiği mektupta; şirketin artık yeni fırsatlara doğru büyümeye hazır olduğunu söyledi. Liderlik rolünün zamanla evrim geçirdiğini ve artık kendini tamamen işten çıkarmanın zamanı geldiğine vurgu yaptı.

Eski Discord CEO'su Citron'a Ne Olacak?

2012 yılında Stanislav Vishnevskiy ile birlikte Discord'u kuran Citron, 2015’te şirketin oyun stüdyosu kimliğinden çıkıp iletişim platformuna dönüşmesine öncülük etmişti. Citron şimdi aktif yöneticilikten çekiliyor ama tamamen ayrılmış değil; yönetim kurulunda kalacak ve CEO'ya danışmanlık yapmaya devam edecek.

An itibarıyla 200 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Discord, 1.1 milyar dolar yatırım topladı ve yaklaşık 14.7 milyar dolar değerlemeye ulaştı. CEO değişikliğiyle birlikte IPO haberinin eli kulağında olabilir.