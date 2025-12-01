Çin'den Çok Konuşulacak Yapay Zeka! Matematikte Rakip Tanımıyor

Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, Math-V2 isimli yeni açık kaynaklı modelini yayınladı. Bu model, Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda (IMO) altın madalya seviyesinde bir performans gösterdi. Yeni model tamamen matematik alanına yoğunlaşıyor ve yetenek yelpazesi bakımından neredeyse hiçbir rakibini tanımıyor.

DeepSeek Math-V2 Yayınlandı

Uluslararası Matematik Olimpiyatı, 1959 yılından bu yana düzenlenerek insan katılımcıların bilgi haznesini ölçmenin yanı sıra yaratıcılığını ve akıl yürütme becerilerini sınıyor. Dünyanın en ünlü matematik yarışmalarından biri olarak görülen IMO'da insan katılımcıların sadece yüzde 8 gibi küçük bir kısmı altın madalya seviyesine ulaşabiliyor.

Bu zorlu yarışma, yapay zeka modellerini test etmek açısından da en ideal seçeneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. DeepSeek'in yapay zeka modeli Math-V2, tam da bu nedenle hem bu yılki Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda hem de 2024'teki Çin Matematik Olimpiyatları'ndan alınan sorularla teste tabi tutuldu.

Bu yeni model, insan katılımcıların çok küçük bir kısmının ulaşabildiği altın madalya seviyesinde bir performans sergiledi. Bu başarı özellikle modelin arkasındaki son derece kapsamlı akıl yürütme yeteneğinden kaynaklanıyor. Yeni yapay zeka modelinin çoğu modelden önemli bir farkı bulunuyor. Model, hâlihazırda bir çözümü olmayan, cevabı bilinmeyen matematik problemlerini çözerken kendi kendini doğrulamak üzere ayrıntılı bir süreçten geçiyor.

Bu yapay zeka modeli Hugging Face ve GitHub üzerinden açık kaynak olarak yayınlandı. İster geliştirici ister araştırmacı olsun, matematik alanında ileri düzey performans sergileyen yeni yapay zeka modelini denemek isteyen herkesin erişimine açık. OpenAI'ın GPT modelleri gibi kapalı kaynak olmadığı için hemen incelenmeye başlanabilir.