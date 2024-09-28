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GitHub APK

GitHub APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 47
  • DOSYA BOYUTU 37 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici GitHub
  • İndir

GitHub APK, yazılım projelerinizi telefonunuzdan yönetebileceğiniz kapsamlı bir Android uygulamadır.

Erkan Calp
Erkan Calp -

GitHub APK, uygulamasını indirerek projelerinizi mobilden yönetebilirsiniz. Microsoft’un satın aldığı popüler depolama servisi GitHub’ın mobil uygulamasını ücretsiz olarak Android telefonunuza indirerek karmaşık işleri olmasa da basit işleri uzaktan yapabilirsiniz.

Android için GitHub uygulaması, rahatlığı ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde projelerinizi rahatlıkla yönetmenize olanak tanımaktadır. Bilgisayardan uzakta olduğunuzda projeleri yönetmenize, görevleri düzenlemenize, sorunlar hakkında geri bildirimde bulunmanıza, yorumları yanıtlamanıza, çekme taleplerini gözden geçirmenize ve birleştirmenize yardımcı oluyor.

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Bildirimler e-posta uygulamalarının gelen kutusuna benziyor; kaydırarak görevleri kaydedebiliyor veya tamamlandı olarak işaretleyebiliyorsunuz.

 Siz de GitHub APK indirin ve yazılım geliştirme projelerinizi telefonunuzdan rahatlıkla yönetin!

GitHub Uygulaması Özellikleri

  • Son bildirimlerinize göz atın
  • Sorunları ve Çekme İsteklerini okuyun, tepki verin ve yanıtlayın
  • Çekme İsteklerini inceleyin ve birleştirin
  • Sorunları etiketler, atananlar, projeler ve daha fazlasıyla birlikte organize edin
  • Dosyalarınıza ve kodunuza göz atın