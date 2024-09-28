GitHub APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 47
- DOSYA BOYUTU 37 MB
- Üretici GitHub
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GitHub APK, yazılım projelerinizi telefonunuzdan yönetebileceğiniz kapsamlı bir Android uygulamadır.
GitHub APK, uygulamasını indirerek projelerinizi mobilden yönetebilirsiniz. Microsoft’un satın aldığı popüler depolama servisi GitHub’ın mobil uygulamasını ücretsiz olarak Android telefonunuza indirerek karmaşık işleri olmasa da basit işleri uzaktan yapabilirsiniz.
Android için GitHub uygulaması, rahatlığı ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde projelerinizi rahatlıkla yönetmenize olanak tanımaktadır. Bilgisayardan uzakta olduğunuzda projeleri yönetmenize, görevleri düzenlemenize, sorunlar hakkında geri bildirimde bulunmanıza, yorumları yanıtlamanıza, çekme taleplerini gözden geçirmenize ve birleştirmenize yardımcı oluyor.
GitHub APK İndir
Bildirimler e-posta uygulamalarının gelen kutusuna benziyor; kaydırarak görevleri kaydedebiliyor veya tamamlandı olarak işaretleyebiliyorsunuz.
Siz de GitHub APK indirin ve yazılım geliştirme projelerinizi telefonunuzdan rahatlıkla yönetin!
GitHub Uygulaması Özellikleri
- Son bildirimlerinize göz atın
- Sorunları ve Çekme İsteklerini okuyun, tepki verin ve yanıtlayın
- Çekme İsteklerini inceleyin ve birleştirin
- Sorunları etiketler, atananlar, projeler ve daha fazlasıyla birlikte organize edin
- Dosyalarınıza ve kodunuza göz atın
GitHub
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5
- DOSYA BOYUTU 184 MB
- Üretici GitHub
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GitHub iOS uygulaması ile uzaktan projelerinizi yönetin, kodları inceleyin, bağlantıda kalın.
GitHub Mobile (iOS) uygulaması, mobil cihazınız üzerinizden projelerinizi yönetmenizi sağlıyor. Microsoft’un popüler kod depolama hizmeti GitHub’ın mobil uygulaması, tasarım tartışmasıyla ilgili geri bildirim paylaşma veya birkaç kod satırını gözden geçirme gibi karmaşık geliştirme ortamı gerektirmeyen çoğu şeyi yapmanıza imkan tanıyor.
GitHub mobil uygulamasını iPhone/iPad’inize ücretsiz indirin, hareket halindeyken proje, fikir ve kodunuzu hayata geçirin.
GitHub İndir
Kullanıcı dostu arayüz sayesinde diğer kullanıcıların paylaşımlarını kontrol edebilir ve kodlarınızı rahatlıkla depolayabilirsiniz. Projenizi geliştirirken benzer kodlardan yardım alabilir ve fikir oluşturabilirsiniz. Siz de GitHub indirin ve iOS cihazlarınızda resmi GitHub uygulamasını deneyimleyin!
Microsoft’un satın aldığı, yazılım geliştirme projeleri için web tabanlı bir depolama servisi olan GitHub’ın mobil uygulaması da bulunuyor. Doğrudan uygulamadan ekibinizle bağlantıda kalma, sorunları belirleme, hatta birleştirme şansına sahipsiniz.
GitHub Mobile (iOS) Uygulaması Özellikleri
- Mobilden projeleri, fikirleri ve kodları yönetin
- Projeleri yakından takip edin, son güncellemeleri alın
- Dilediğiniz yerden işinizi sürdürün
- Karanlıkta bile olsa kodları inceleyin
- Kullanıcı dostu arayüzü deneyimleyin