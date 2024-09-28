GitHub APK

GitHub iOS uygulaması ile uzaktan projelerinizi yönetin, kodları inceleyin, bağlantıda kalın.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

GitHub Mobile (iOS) uygulaması, mobil cihazınız üzerinizden projelerinizi yönetmenizi sağlıyor. Microsoft’un popüler kod depolama hizmeti GitHub’ın mobil uygulaması, tasarım tartışmasıyla ilgili geri bildirim paylaşma veya birkaç kod satırını gözden geçirme gibi karmaşık geliştirme ortamı gerektirmeyen çoğu şeyi yapmanıza imkan tanıyor.

GitHub mobil uygulamasını iPhone/iPad’inize ücretsiz indirin, hareket halindeyken proje, fikir ve kodunuzu hayata geçirin.

GitHub İndir

Kullanıcı dostu arayüz sayesinde diğer kullanıcıların paylaşımlarını kontrol edebilir ve kodlarınızı rahatlıkla depolayabilirsiniz. Projenizi geliştirirken benzer kodlardan yardım alabilir ve fikir oluşturabilirsiniz. Siz de GitHub indirin ve iOS cihazlarınızda resmi GitHub uygulamasını deneyimleyin!

Microsoft’un satın aldığı, yazılım geliştirme projeleri için web tabanlı bir depolama servisi olan GitHub’ın mobil uygulaması da bulunuyor. Doğrudan uygulamadan ekibinizle bağlantıda kalma, sorunları belirleme, hatta birleştirme şansına sahipsiniz.

GitHub Mobile (iOS) Uygulaması Özellikleri