Dell, 64 GB RAM'li Mini Bilgisayarını Tanıttı! İşlemcisi Güçlü

Dell, kısa bir süre önce Pro 5 Micro Mini PC modelini globalde tanıttı. Markanın yeni bilgisayarı Intel Core Ultra 5 335 vPro ve Core Ultra 7 366H vPro işlemci seçenekleriyle geliyor ve 64 GB'a kadar RAM opsiyonu sunuyor. İşte merak edilen detaylar!

Dell Pro 5 Micro Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core Ultra 5 335 vPro veya Core Ultra 7 366H vPro

Bellek (RAM): 64 GB'a kadar

Depolama: Çift M.2 Gen 4 SSD ile 2 TB'a kadar destek

Boyut ve Ağırlık: 182 x 36 x 178 mm, yaklaşık 1.1 kg

Görüntü Desteği: Aynı anda 5 adede kadar monitör bağlanabiliyor

Ön Bağlantı Noktaları: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C

Arka Bağlantı Noktaları: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, Ethernet, USB 2.0 portları ve 100W Güç Dağıtımlı (PD) / DisplayPort Alt modlu USB-C

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7

Dell Pro 5 Micro İşlemcisi Nasıl?

Dell Pro 5 Micro modelinde Intel Core Ultra 5 335 vPro ve Core Ultra 7 366H vPro işlemci seçenekleri bulunuyor. Burada Ultra 5 335 vPro'nun Core Ultra 7 366H vPro'ya göre daha uygun fiyatlı bir seçenek olduğunu söyleybiliriz.

Intel Core Ultra 5 335 vPro işlemcisi 8 çekirdek ve 8 iş parçacığı sunuyor. Turbo modda 4.60 GHz’e kadar çıkarken, temel çalışma frekansı 1.60 GHz seviyesinde. Ayrıca 47 TOPS’a kadar yapay zeka işlem gücü sunuyor. Bunu biraz daha açacak olursak, yapay zeka görevlerinde saniyede 47 trilyon işlem yapabilme kapasitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Dell Pro 5 Micro RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Dell Pro 5 Micro modelinde 16, 32 veya 64 GB RAM ve 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama opsiyonları bulunuyor. Cihaz, PCIe Gen4 standardını destekleyen iki adet M.2 SSD yuvasına sahip. Mevcut durumda bir yuva dolu olduğu için diğerine ek bir SSD takarak depolama kapasitesini 2 TB'a kadar kolayca artırabilirsiniz.

Dell Pro 5 Micro Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'ye Gelecek mi?

Dell Pro 5 Micro modelinin başlangıç fiyatı 1.273 dolar (56.885 TL) olarak açıklandı. Ülkemizde Dell mini bilgisayar modellerinin satıldığını düşündüğümüzde Dell Pro 5 Micro modelinin de Türkiye’de satışa sunulma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Dürüst olmak gerekirse daha önce mini bilgisayar kullanma şansım olmadı. Fakat, yer kaygısı olan kullanıcılar için fazlasıyla ideal olduklarını düşünüyorum. Dell Pro 5 Micro da 1.1 kilogram ağırlığının yanı sıra 182 mm uzunluk, 36 mm genişlik ve 178 mm yükseklik değerleriyle hem fazla yer kaplamayacak hem de üst düzey bir performans sunacak.