Avuç İçine Sığabilen Güçlü Mini PC Tanıtıldı! 600 Gram Ağırlığında
Minisforum kısa bir süre önce kompakt boyutlarıyla ve 600 gram ağırlığıyla dikkatleri çeken Elite M1 Lite Mini PC modelini tanıttı. İşte cihazın özellikleri!
Minisforum kısa bir süre önce 600 gram ağırlığıyla dikkatleri üzerine çeken Elite M1 Lite mini bilgisayarını piyasaya sürdü. Cihaz, küçük boyutlarına rağmen güçlü özelliklerle geliyor. İşte Minisforum Elite M1 Lite özellikleri ve fiyatı!
Minisforum Elite M1 Lite Özellikleri Neler?
- İşlemci: Intel Core Ultra 5 125U
- Çekirdek Yapısı: 12 çekirdek, 14 iş parçacığı
- Maksimum Frekans: 4.3 GHz (Turbo)
- Yapay Zeka (NPU): 21 TOPS'a kadar yapay zeka işlem gücü
- RAM: 16/32 GB RAM
- Depolama: 512 GB veya 1 TB SSD
- Çoklu Ekran: Aynı anda 3 ekrana kadar görüntü çıkışı
- Desteklenen Çözünürlükler: 60Hz'de 8K'ya kadar veya 144Hz'de 4K'ya kadar
- USB4 Portu: 1 adet
- Diğer USB Portları: 2 adet USB 3.2 Gen2 Type-A, 2 adet USB 2.0 Type-A
- Görüntü Çıkışları: 1 adet HDMI 2.1, 1 adet DisplayPort 1.4
- Kablosuz: Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2
- Ses: 3.5mm kombo ses jakı
Minisforum Elite M1 Lite'ın İşlemcisi Nasıl?
Minisforum Elite M1 Lite modelinde Intel Core Ultra 5 125U işlemcisi mevcut. Toplamda 12 çekirdek ve 14 iş parçacığı sunan donanımın çalışma hızı turbo modunda 4.3 GHz seviyelerine kadar çıkabiliyor. İşlemcinin normal çalışma hızı ise 1,3 GHz.
Ek olarak, 21 TOPS'a kadar yapay zeka işlem gücü sunuyor. Bunu biraz daha açaçak olursak, sadece yapay zeka görevleri için saniyede 21 trilyon hesaplama yapabildiğini söyleyebiliriz.
Minisforum Elite M1 Lite'ın RAM ve Depolama Özellikleri Neler?
MinisForum Elite M1 Lite Mini PC modelinde 16/32 GB DDR5-560 RAM ve 512 GB/1 TB depolama seçenekleri bulunuyor. Kullanıcılar, isteğe bağlı olarak belleği 96 GB’a kadar yükseltebiliyor. Ürün, iki adet M.2 SSD slotuna sahip ve bunlar PCIe Gen4 standardını destekliyor. Halihazırda bir SSD slotu dolu olduğundan, diğerine ek bir SSD takarak depolama kapasitesini kolayca artırabilirsiniz.
Minisforum Elite M1 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'ye Gelecek mi?
Minisforum Elite M1 Lite Mini PC modelinin başlangıç fiyatı 615 dolar (27.435 TL) olarak açıklandı. Ülkemizde Minisforum mini bilgisayar modellerinin satıldığını göz önüne alırsak, Elite M1 Lite modelinin de Türkiye’de satışa sunulma ihtimali oldukça yüksek.
Editörün Yorumu
MinisForum Elite M1 Lite’ın en büyük avantajının boyutları olduğunu düşünüyorum. Özellikle devasa kasa bilgisayarlardan sıkılan ve günlük işlemlerini halledebileceğiniz fazla yer kaplamayan bir bilgisayara ihtiyacınız varsa, MinisForum Elite M1 Lite sizin için uygun bir seçenek olabilir.