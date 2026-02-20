Dell, Uygun Fiyatlı 27 inç 240 Hz Oyuncu Monitörlerini Satışa Sundu
Dell, bütçe dostu 240Hz oyuncu monitörleri SE2726HG ve SE2726HGS'yi duyurdu. İşte, 27 inç IPS ekranlı yeni modellerin özellikleri ve fiyatı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Dell, 240 Hz yenileme hızı sunan bütçe dostu 27 inçlik SE2726HG ve SE2726HGS modellerini tanıttı.
- Monitörler, 0.5 ms tepki süresi ve %99 sRGB renk kapsamına sahip IPS panellerle geliyor.
- SE2726HG modeli 120 Dolar, SE2726HGS modeli ise 170 Dolar'dan Amerika'da satışa sunuldu.
Dell, yüksek performansı uygun fiyatlara arayan oyuncular için geliştirdiği iki yeni monitörü sessizce piyasaya sürdü. SE2726HG ve SE2726HGS kodlarına sahip bu modeller, özellikle rekabetçi oyunlarda avantaj sağlayan teknik özellkleriyle dikkat çekiyor.
Dell SE2726HG ve SE2726HGS Teknik Özellikleri
- Ekran Boyutu: 27 inç
- Panel Tipi: IPS Full HD
- Ekran Çözünürlüğü: 1920x1080
- Ekran Yenileme Hızı: 240 Hz
- Tepki Süresi: 0.5 ms
- Parlaklık: 300 cd/ m²
- Görüntü Renkleri: 16.70M
- Kontrast Oranı: 1.000:1
- Portlar: İki adet HDMI 2.1 ve bir adet DisplayPort 1.4 ve 3.5 mm jack girişi.
Her iki model de 27 inç büyüklüğünde ve 1920x1080 Full HD çözünürlüğünde IPS panelle geliyor. Bu paneller, oyunculara 240 Hz gibi oldukça yüksek bir yenileme hızı sunuyor. Aşır modda 0.5 ms'ye kadar düşen tepki süresi, hızlı sahnelerde gölgelenme sorununu en aza indiriyor.
Görüntü kalitesi tarafında ise monitörler %99 sRGB renk kapsamı ve 1000:1 kontrast oranı vaat ediyor. Cihazlarda kullanılan AMD FreeSync Premium ile ekran yırtılmalarının önüne geçilirken, düşük mavi ışık teknolojisiyle ise uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmayı hedefliyor.
İki model arasındaki temek fark ise ergonomik özellikleri. SE2726HGS modeli yükseklik, eğim ve dönme ayarı sunan bir standa sahipken, daha uygun fiyatlı olan SE2726HG sadece eğim ayarına sahip.
İki monitöründe portları arasında iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve 3.5 mm jack girişi yer alıyor. Ayrıca portlar konsol ve PC kullanıcıları için güncel standartları destekliyor.
Dell SE2726HG ve SE2726HGS Fiyatı
Dell, Amerika'da SE2726HG modelini 120 Dolar, SE2726HGS modelini ise 170 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu. Türkiye'deki teknoloji mağazalarında da listelenmeye başlayan monitörlerin yerel fiyatı ise henüz netleşmedi. Ancak vergiler dahil edildiğinde bile, bu modellerin ülkemizdeki en uygun fiyatlı 240 Hz monitörlerden biri olması bekleniyor.