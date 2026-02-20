Dell, Uygun Fiyatlı 27 inç 240 Hz Oyuncu Monitörlerini Satışa Sundu

Dell, yüksek performansı uygun fiyatlara arayan oyuncular için geliştirdiği iki yeni monitörü sessizce piyasaya sürdü. SE2726HG ve SE2726HGS kodlarına sahip bu modeller, özellikle rekabetçi oyunlarda avantaj sağlayan teknik özellkleriyle dikkat çekiyor.

Dell SE2726HG ve SE2726HGS Teknik Özellikleri

Ekran Boyutu : 27 inç

: 27 inç Panel Tipi : IPS Full HD

: IPS Full HD Ekran Çözünürlüğü : 1920x1080

: 1920x1080 Ekran Yenileme Hızı : 240 Hz

: 240 Hz Tepki Süresi : 0.5 ms

: 0.5 ms Parlaklık : 300 cd/ m²

: Görüntü Renkleri : 16.70M

16.70M Kontrast Oranı : 1.000:1

: 1.000:1 Portlar: İki adet HDMI 2.1 ve bir adet DisplayPort 1.4 ve 3.5 mm jack girişi.

Her iki model de 27 inç büyüklüğünde ve 1920x1080 Full HD çözünürlüğünde IPS panelle geliyor. Bu paneller, oyunculara 240 Hz gibi oldukça yüksek bir yenileme hızı sunuyor. Aşır modda 0.5 ms'ye kadar düşen tepki süresi, hızlı sahnelerde gölgelenme sorununu en aza indiriyor.

Görüntü kalitesi tarafında ise monitörler %99 sRGB renk kapsamı ve 1000:1 kontrast oranı vaat ediyor. Cihazlarda kullanılan AMD FreeSync Premium ile ekran yırtılmalarının önüne geçilirken, düşük mavi ışık teknolojisiyle ise uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmayı hedefliyor.

İki model arasındaki temek fark ise ergonomik özellikleri. SE2726HGS modeli yükseklik, eğim ve dönme ayarı sunan bir standa sahipken, daha uygun fiyatlı olan SE2726HG sadece eğim ayarına sahip.

İki monitöründe portları arasında iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve 3.5 mm jack girişi yer alıyor. Ayrıca portlar konsol ve PC kullanıcıları için güncel standartları destekliyor.

Dell SE2726HG ve SE2726HGS Fiyatı

Dell, Amerika'da SE2726HG modelini 120 Dolar, SE2726HGS modelini ise 170 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu. Türkiye'deki teknoloji mağazalarında da listelenmeye başlayan monitörlerin yerel fiyatı ise henüz netleşmedi. Ancak vergiler dahil edildiğinde bile, bu modellerin ülkemizdeki en uygun fiyatlı 240 Hz monitörlerden biri olması bekleniyor.