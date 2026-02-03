ASUS 32'' 240Hz 4K OLED Oyun Monitörünü Tanıttı!

ASUS, oyun dünyasına katılacak yeni modeli ROG Strix OLED XG32UQDMS’yi tanıttı. Henüz fiyatı ve çıkış tarihi netleşmeyen monitör; estetik tasarımı, 4K OLED ekranı ve yüksek yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Teknik özellikleri gün yüzüne çıkan bu model kullanıcılara tam olarak neler sunuyor? Gelin detaylara birlikte bakalım.

ASUS ROG Strix OLED XG32UQDMS Teknik Özellikleri

Ekran Boyutu: 32 inç

32 inç Panel Tipi: QD - OLED

QD - OLED Ekran Çözünürlüğü: 3840x2160 piksel

3840x2160 piksel Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz Tepki Süresi: 0.03 ms

0.03 ms Parlaklık: 1.000 cd/㎡

1.000 cd/㎡ Görüntü Renkleri: 1073.7M

1073.7M Kontrast Oranı: 1,500,000:1

1,500,000:1 HDR: HDR10

HDR10 Portlar: 3.5 mm jack girişi, 2 adet USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 adet HDMI (v2.1) ve 1 adet DisplayPort 1.4 DSC

ASUS ROG Strix OLED XG32UQDMS, 32 inçlik büyük ekranıyla kullanıcılara 4K çözünürlük, 240Hz yenileme hızı, 3840x2160 piksel çözünürlük, 1000 nit maksimum parlaklık ve 140 PPI piksek yoğunluğu sunuyor. Monitör ayrıca yüksek yenileme hızlarında görüntü yırtılmasını azaltmak için AMD FreeSync Premium Pro ve Nvdia G-Sync teknolojileriyle birlikte tepki süresini 0.3 ms'e kadar düşürüyor. Bu da özellikle FPS oyunlarında mükemmel bir akıcılık sağlıyor.

QD - OLED teknolojisini kullanan ROG Strix OLED XG32UQDMS, OLED'in kontrast gücünü Quantum Dot'un canlı renkleriyle birleştiriyor. 10-bit renk derinliğine sahip monitör, 99 DCI P3 renk gamı ile hem oyunlarda hem içerik üretiminde profesyonel seviyede renk doğruluğu sunuyor. VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikasına sahip olan XG32UQDMS, SDR kullanımında 250 nit parlaklık sunarken HDR aktif edildiğine ise 1000 nit parlaklığa ulaşabiliyor.

ROG Strix OLED XG32UQDMS'de öne çıkan en yeni özellik ise Neo Proximity Sensör. Bu sensör, bilgisayar başından kalktığınızı algılıyor ve ekranı otomatik karartarak panel ömrünü uzatıyor. Ayrıc ASUS, monitörün ısısını dengede tutmak ve fan gürültüsü olmadan soğutma sağlamak için özel bir Heatsink tasarımı kullanıyor.

Monitörün portları arasında bir adet DisplayPort 1.4 (DSC destekli), iki adet HDMI 2.1 (FRL destekli), 2 adet USB 3.2 Gen 1 Type-A ve bir adet 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Ergonomi tarafında ise monitör standı; 110 mm yükseklik ayarı, ±25 derece dönme ve -5 ila 25 derece eğilme imkanı sunarak en rahat görüş açısını bulmanıza yardımcı oluyor.

ROG Strix OLED XG32UQDMS'in Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu mu?

Hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle göz kamaştıran ASUS ROG Strix OLED XG32UQDMS'in henüz net bir fiyat etiketine sahip değil. Aynı durum monitörün çıkış tarihi içinde geçerli. Ancak söylentilere göre ASUS'un önümüzdeki aylarda ürünü Avrupa pazarına süreceği iddia ediliyor.