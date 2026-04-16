OnePlus'ın Yeni Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

OnePlus'ın yeni telefonu Nord CE 6 Lite Geekbench'te görüldü. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Geekbench'e göre telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dâhil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

OnePlus Nord CE 6 Lite Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

OnePlus Nord CE 6 Lite, CPH2943 model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Telefon tek çekirdek testinde 1.068 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2.953 puana ulaştı. Geekbench'te Android 16 işletim sistemine sahip telefonda 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı

Geekbench'te tek çekirdek puanı, web tarayıcısında internette gezinmek gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Tek çekirdek testinde 1000 üzeri bir puan, telefonun sosyal medyada gezinmek gibi günlük kullanımda son derece akıcı bir deneyim sunacağı anlamına geliyor.

Çoklu çekirdek puanı ise işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Örneğin video düzenlemek veya oyun oynamak gibi yoğun işlem gücünün gerekli olduğu işlerde çoklu çekirdek performansı önemlidir. Çoklu çekirdek testinde alınan yaklaşık 3.000 puan, telefonun orta segmentte konumlanacağını ve donanımı çok zorlamayan oyunları sorunsuz çalıştırabileceğini gösteriyor.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.7 inç

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

İşlemci: Dimensity 7400

RAM: 8 GB

Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + yardımcı sensör

Ön Kamera: 16 MP

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonunda Dimensity 7400 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci PUBG Mobile'ı ortalama 59 FPS'te, Call of Duty: Mobile'ı ortalama 72 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 89 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 30 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcinin 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdeği oyun oynamak gibi ağır işlerde, 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdeği ise video izlemek veya internette gezinmek gibi işlerde devreye giriyor. Bu da pil ömrüne olumlu bir katkı sağlıyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek hız sunuyor.

Orta segmentte konumlanan söz konusu işlemci daha önce Infinix GT 30 5G+ ve Nubia Neo 5 GT modellerinde de tercih edilmişti. Nord CE 5'te Dimensity 8350 Apex, Nord CE 4 Lite'ta ise Snapdragon 695 işlemcisinin tercih edildiğini belirtelim. Bu işlemciler de donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Nord CE 6 Lite'ın ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Android telefon, IPS LCD ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir diğer modeli olan Nord CE 5'te ise 6,77 inç ekran boyutui, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1430 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Nord CE 5'in ekran parlaklığı göz önnüde bulundurulduğunda yeni telefonda 1400 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık değeri, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise telefon akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada IPS LCD hem renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı sensör yer alacak. Ön yüzeyde ise görüntülü görüşme ve selfie çekmek gibi işlemler için 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Bu arada Nord 5'te 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera kamera ve 16 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

OnePlus Nord CE 6 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Nord CE 6 Lite, 2026 yılının mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OnePlus Nord CE 5, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Nord CE 6 Lite Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 11, OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor fakat Nord CE 5 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Nord CE 6 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord Ce 6 Lite'ın 244 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edilmişti. Bu da güncel kurla 10 bin 922 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 22 bin TL olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketiyle satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Geekbench testinin sonucunu ve işlemciyi göz önünde bulundurduğumda OnePlus Nord CE 6 Lite'ın donanımı çok zorlamayan mobil oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada bence IPS LCD yerine AMOLED tercih edilse daha iyi olur çünkü AMOLED çok daha canlı renkler sunuyor. Bu da film izlemeyi ve oyun oynamayı daha keyifli hâle getiriyor.

Bir telefonda işlemci ve ekran özelliklerinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü bu, telefon kullanımını doğrudan etkiliyor. Nord CE 6 Lite'ın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece telefonu gün içinmde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.