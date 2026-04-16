Sony Duyurdu: PS Plus'a Binlerce TL'lik 8 Oyun Geliyor
PlayStation Plus kütüphanesine ayın geri kalanında eklenecek oyunlar açıklığa kavuştu. Yakında Horizon Zero Dawn Remastered ve dahası geliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- PlayStation Plus'a yeni eklenecek oyunlar arasında Horizon Zero Dawn Remastered, Football Manager 26 Console ve Monster Train gibi oyunlar yer alıyor.
- Sony tarafından PS Plus abonelerine sunulacak oyunlar, 21 Nisan 2026'dan itibaren erişime açılacak.
- Wild Arms 4 haricinde tüm oyunlar için PS Plus Extra aboneliğine sahip olmak yeterli olacak. PS2 için sunulacak olan Wild Arms 4 içinse PS Plus Premium aboneliği gerekecek.
Sony, PlayStation Plus abonelerine her ay yeni oyunlar sunarak oyun hizmetini daha avantajlı hâle getiriyor. Geçen haftanın başlarında birbirinden eğlenceli üç adet oyunu daha erişime açan şirket, şimdi de bunların arasına eklenecek olan sekiz adet oyun daha olduğunu duyurdu. Ayrıca bunların ne zaman sunulacağını da açıkladı.
PlayStation Plus'a Hangi Oyunlar Eklenecek?
|Oyun
|Platform
|Abonelik Planı
|Horizon Zero Dawn Remastered
|PlayStation 5
|PS Plus Extra
|Football Manager 26 (Console)
|PlayStation 5
|PS Plus Extra
|The Casting of Frank Stone
|PlayStation 5
|PS Plus Extra
|Monster Train
|PlayStation 5
|PS Plus Extra
|Squirrel with a Gun
|PlayStation 5
|PS Plus Extra
|The Crew Motorfest
|PlayStation 5 / PlayStation 4
|PS Plus Extra
|Warriors: Abyss
|PlayStation 5 / PlayStation 4
|PS Plus Extra
|Wild Arms 4
|PS2
|PS Plus Premium
Yeni PlayStation Plus Oyunları Ne Zaman Erişime Açılacak?
Sony tarafından yapılan yeni duyuruya göre PlayStation Plus Extra ve Premium kullanıcılarına sunulacak yeni oyunlar, 21 Nisan 2026 tarihinde erişime açılacak. Wild Arms 4 haricinde diğer tüm oyunları oynamak için PlayStation Plus Extra aboneliğine sahip olmak yeterli olacak.
Horizon Zero Dawn Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Guerrilla
- Yayıncı: PlayStation Publishing LLC
- Tür: Açık dünya
Horizon Zero Dawn, açık dünya oyunları arasında yer alıyor. Oyunda Aloy karakterini kontrol ediyoruz. Eşsiz manzaralara sahip olan bu oyunda savaş sistemi düşmanların zayıf noktalarını bulup onlara tuzak kurmak üzerine yoğunlaşıyor. Bu da oyunda ilerlerken stratejinin ön planda olduğu anlamına geliyor.
Football Manager 26 Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Sports Interactive
- Yayıncı: SEGA
- Tür: Futbol, simülasyon
Simülasyon oyunları arasında yer alan Football Manager 26, serinin orijinal yapısını korurken bir yandan da oynanış tarafına oldukça hareketlilik getiriyor. Oyunda kendi kadronuzu kurup genç oyuncular yetiştiriyorsunuz. Ayrıca transfer pazarlıkları yapabiliyor, maçlarda rakiplere göre hamlelerde bulunulmasını sağlayabiliyorsunuz. Unity motoru sayesinde daha akıcı hâle gelen yapımda animasyonlar da oldukça akıcı hissettiriyor.
The Casting of Frank Stone Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Supermassive Games
- Yayıncı: Behaviour Interactive
- Tür: Korku, tek oyunculu
The Casting of Frank Stone, Dead by Daylight evreninde geçen bir yapım. Oyun üç farklı zaman diliminde ilerliyor. Oyunda verdiğiniz kararlar sadece diyalogları değil, hayatta kalıp kalmayacağınız üzerinde de belirleyici rol oynuyor. En iyi yanı ise oyunu tekrar tekrar oynayabilmenizi sağlaması. Bir kez oynadıktan sonra farklı sonları da deneyebiliyorsunuz.
Monster Train Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Shiny Shoe
- Yayıncı: Good Shepherd Entertainment
- Tür: Kart, rogue-lite
Monster Train, ilk başta karmaşık gibi görünse de aslında biraz oynadıktan sonra oldukça kolay bir oynanışa sahip olduğu anlaşılan bir yapım. Oyunda düşmanlar trenin alt katlarından başlayarak yukarı doğru ilerliyor. Siz de savunma yaparak onları geri püskürtmeye çalışıyorsunuz.
Squirrel with a Gun Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Dee Dee Creations LLC
- Yayıncı: Maximum Entertainment
- Tür: Aksiyon, simülasyon
Squirrel with a Gun oldukça eğlenceli bir oynanış sunuyor. Gizli bir teknolojiyi çalan bir sincabı yönetiyorsunuz. Amacınız ise peşinize düşen ajanlardan kurtulmaya çalışırken altın meşe palamutları toplamak. Bunlar hem yeni silahlar elde etmenizi hem yeni bölgelerin kilidini açmanızı sağlıyor.
The Crew Motorfest Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Ubisoft Ivory Tower
- Yayıncı: Ubisoft
- Tür: Yarış, açık dünya
Yarış oyunları arasında yer alan The Crew Motorfest, görsel açıdan epey etkileyici bir oyun olarak öne çıkıyor. Her yarış farklı yerlerde geçiyor. Bazılarında sert arazi koşullarında mücadele verirken bazılarında pistin altını üstüne getiriyorsunuz. Her görevde önemli ödüller ve yeni araçlar kazanıyorsunuz. Bu da oyunu oynarken sıkılmanızı engelliyor.
Warriors: Abyss Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Koei Tecmo Games
- Yayıncı: Koei Tecmo Games
- Tür: Aksiyon
Warriors Abyss, hızlı tempolu oyun sevenlere hitap ediyor. Oyunda çok sayıda karakter mevcut. Her biri farklı yeteneklere sahip. Her karakterin farklı oynanışa sahip olması da aynı stratejinin sürekli olumlu sonuç vermediği anlamına geliyor. Pek çok oyuncu tarafından da tekrar tekrar sıkılmadan oynanıyor.
Wild Arms 4 Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Media.Vision
- Yayıncı: Sony Computer Entertainment
- Tür: Rol yapma
Wild Arms 4, bir küre içinde büyüyen karakterin dünyasının birden paramparça olması ile gelişen olayları merkezine alıyor. Dışarıdan gelen istilacılar, bu karakterin hayatını altüst ediyor. Daha sonra yaşanan bu olayın arkasındaki gerçeği öğrenmeye çalışıyoruz. Oyun, klasik sıra tabanlı rol yapma oyunlarındaki mantığa dayanıyor ancak buna karakterlerin yerleşim şeklini de ekleyerek oynanışı zenginleştiriyor. Yani sadece iyi bir plan yapmak yeterli olmuyor. Karakterleri de doğru yerleştirmeye ihtiyaç duyuluyor.
Oynarken Nefesinizi Tutacağınız Oyun Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın
İlerlemesi oldukça zor oyunlardan biri, Steam'de sınırlı süreliğine ücretsiz dağıtılıyor. Korku türünü sevenler, bu fırsatı mutlaka değerlendirmeli.
Editörün Yorumu
PlayStation Plus kullanıcılarının bu ayın sonuna doğru epey eğlenceli zaman geçireceği kanaatindeyim. Özellikle Horizon Zero Dawn Remastered sayesinde konsol başında geçirilen süreleri epey artacaktır. Tabii, Football Manager 26'yı da unutmamak gerek. Bu yapımın da Türk oyuncular tarafından çok sevileceğini düşünüyorum.