16 GB RAM'li Oyun Telefonu Geliyor! 144Hz Ekran ve Dahası

Lenovo'nun yeni oyun telefonu Legion Y70'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Legion Y70'in tanıtım tarihi açıklandı. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak oyun telefonu, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca sekiz çekirdeğe sahip güçlü bir Snapdragon işlemci yer alacak.

Lenovo Legion Y70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 işletim sistemine sahip Lenovo Legion Y70, 19 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Bir önceki modelin de Legion Y70 olarak adlandırıldığını ve o modelin 2022 yılında tanıtıldığını belirtelim.

Lenovo Legion Y70 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Legion Y70 2026'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Lenovo Yoga Tab ve Lenovo Idea Tab dahil olmak üzere pek çok mobil cihaz satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Legion Y70 2026'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Lenovo Legion Y70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

2022 yılında tanıtılan Legion Y70 için 434 dolar (19 bin 424 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni telefonun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni cihaz, 460 dolar (20 bin 591 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Lenovo Legion Y70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç civarı

6,6 inç civarı Ekran Teknolojisi: 144Hz

144Hz İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip çok güçlü Snapdragon işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip çok güçlü Snapdragon işlemci RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Ana Kamera: 50 MP

Lenovo Legion Y70in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Lenovo'nun yeni telefonunda ekiz çekirdeğe sahip güçlü bir Snapdragon işlemci bulunacak. Hangi işlemcinin yer alacağı henüz paylaşılmadı fakat önceki modelde Snapdragon 8+ Gen 1 tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alabilir.

Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile herhangi bir kasma veya donma gibi bir problem olmadan oynanabilecek.

İşlemcinin 4.6 GHz hızındaki iki çekirdeği oyun oynamak veya video düzenleme gibi aktivitelerde, 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdeği ise interntte gezinmek ve video izlemek gibi aktivitelerde devreye giriyor. Bu çalışma yapısı, telefonun pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Söz konusu işlemcinin daha önce Xiaomi 17 serisi, Samsung Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edildiğini belirtelim.

Lenovo Legion Y70'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Legion Y70'in ekranı 6,6 inç civarında bir büyüklüğe sahip olacak. Telefon ayrıca 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızının çok akıcı bir ekran deneyimi sağladığını belirtelim. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modelinde 6,67 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, OLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda OLED ekran ve 1500 nit civarında bir parlaklık yer alabilir. OLED'in siyahları derin siyah olarak gösterdiğini belirtelim. Yani karanlık sahnelerde grileşme problemi yaşanmıyor. Renklerin ise bu ekranda çok canlı olduğunu belirtelim. Bu arada yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesine imkân tanıyor.

Lenovo Legion Y70'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Lenovo'nun yeni telefonu, 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kameraya sahip olacak. Önceki modelde ise 50 megpaiksel çözünürlüğünde ana kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 16 megapiksel veya üzeri bir çözünürlüğe sahip ön kamera yer alabilir.

Editörün Yorumu

Telefonda oyun oynamayı seven biri olarak Lenovo Legion Y70'in hem ekran özellikleri hem de işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sunacağını söyleyebilirim. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu net şekilde hissediliyor.

Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi en iyi grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum. Telefon oyun odaklı olacağından dolayı kamera tarafında pek iddialı olacağını sanmıyorum.