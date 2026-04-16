Oyunlarda Hile Zannettirecek Kulaklık Geliyor! 54 Saat Pil Ömrü Olacak

OnePlus'ın yeni kulaklığı için geri sayım başladı. Şirket, çok yakın bir zamanda Buds Ace 3 isimli yeni cihazını kullanıcıların beğenisine sunacak. Gelişmiş gürültü engelleme ve uzun pil ömrü başta olmak üzere pek çok etkileyici ile kullanıcıların dikkatini üzerinde toplayacak olan model, özellikle oyuncular tarafından çok fazla tercih edilecek gibi görünüyor.

OnePlus Buds Ace 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Buds Ace 3'ün Nisan 2026'nın yani bu ayın sonuna doğru tanıtılacağı belirtildi. Bu tanıtımla birlikte cihazın bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. Bir önceki model Buds Ace 2, 2024 yılının Aralık ayında tanıtılmıştı. Bu da markanın yeni kulaklık ile önceki model arasındaki arayı kısa tuttuğuna işaret ediyor.

OnePlus Buds Ace 3 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus'ın şu an Türkiye'de Buds 4 ve Buds Z2 gibi kulaklıkları satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Buds Ace 3'ün de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulabileceğini söyleyebiliriz. Elbette ki konu ile ilgili açıklamada bulunulmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor.

OnePlus Buds Ace 3'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Buds Ace 2 için 179 yuan fiyat etiketi belirlenmişti. Bu da güncel kurla 1.177 TL'ye denk geliyor. Yeni model, önceki modele göre birçok yönden daha gelişmiş olacağı için Buds Ace 3 için 300 yuan (1.973 TL) fiyat etiketi bekleyebiliriz. Türkiye'de satılması hâlinde ise fiyatı vergiler ve diğer ek maliyetlerle beraber fiyatı 4 bin TL'yi bulabilir.

OnePlus Buds Ace 3'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Pil Ömrü: Şarj kutusuyla toplam 54 saate kadar

ANC (Aktif Gürültü Engelleme): 55 dB'e kadar gürültü engelleme

FPS Modu: Oyunlarda silah ve ayak seslerini ön plana çıkarıp düşmanların konumu belirleme

Dayanıklılık: IP55 (Belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklı)

Bağlantı: Bluetooth 5.4

Çoklu Bağlantı Desteği: Mevcut

OnePlus Buds Ace 3'ün Pil Ömrü Ne Kadar Olacak?

Yeni kulaklık, şarj kutusu ile beraber 54 saate kadar pil ömrü sunacak. Bir önceki model olan Buds Ace 2 ise toplamda 43 saate kadar pil ömrü sunuyordu. Yani 11 saatlik bir artış söz konusu. Eğer kulaklığı çok sık şarj etmeyi tercih etmeyenler için şarjı oldukça uzun bir süre gidecektir. Örneğin bu kulaklığı günde ortalama 2 saat kullanan birisi, 27 günlük kullanım süresi elde edecektir. Tabii, bunun aktif gürültü engelleme gibi daha yüksek güç tüketen özelliklere bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini belirtmekte fayda var.

OnePlus Buds Ace 3 Gürültü Engelleyecek mi?

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Buds Ace 3, 55 dB'e kadar gürültü engelleme özelliğine sahip olacak. Bu, özellikle uğultuları etkili bir şekilde yok edeceğini gösteriyor. Özellikle trafikte duyulan yoğun gürültünün önüne geçmek açısından önemli bir avantaj sağlayacaktır. Öte yandan klima ve fan seslerini de duymamayı sağlayacaktır.

OnePlus Buds Ace 3, Oyunculara Ne Tür Avantajlar Sunacak?

OnePlus'in yeni kulaklığı, FPS (Birinci Şahıs Nişancı) oyunlarına özel bir modla birlikte gelecek. Bu ses modu etkinleştirildiğinde ayak sesi ve silah sesleri gibi kritik sesler daha net duyulmaya başlanacak. Her oyuncunun yerini kolaylıkla tespit etmeye başlayacağınız için Counter-Strike 2 gibi oyunlarda diğerlerinin sizi hile kullandığınızı sanmasına neden olacaktır.

OnePlus Buds Ace 3, Suya Dayanıklı Olacak mı?

OnePlus Buds Ace 3, IP55 sertifikasına sahip olacak. Bu, belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Spor salonunda antrenman yaparken ya da uzun süreli koşular yaparken aşırı terlense bile kulaklık bu durumdan olumsuz etkilenmeyecektir. Tabii, yine de kulaklıklarla denize girmekten kaçınmak gerekiyor. Benzer şekilde duş almaktan da uzak durulmalı.

Editörün Yorumu

OnePlus Buds Ace 3'ün özelliklerine baktığımızda özellikle oyuncuları odak noktasına alan bir kulaklık olduğunu görüyoruz. Yeni kulaklık, özellikle birinci şahıs türüne sahip oyunlar oynamaktan keyif alanların doğrudan dikkatini çekecektir. Eğer Türkiye'de satışa sunulursa oldukça geniş bir kullanıcı tarafından talep görecektir.