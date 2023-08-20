Oynaması Ücretsiz Delta Force: Hawk Ops Fragmanı Yayımlandı

Delta Force: Hawk Ops isimli oyunun fragmanı paylaşıldı. Yayımlanan tanıtım videosu, heyecan seviyesinin artmasını sağladı. Ayrıca yeni Delta Force oyununun hangi platformlara çıkacağı da belli oldu.

Delta Force: Hawk Ops Fragmanı Neler Sunuyor?

Delta Force: Hawk Ops olarak isimlendirilen oyun, bir fragman ile beraber duyuruldu. TiMi Studio Group tarafından geliştirilen yapımın tanıtım videosuna baktığımızda silahların yanı sıra roketatar ve yayın da yer alacağını görüyoruz.

Paylaşılan bilgilere göre oyunda ayrıca zırhlı araçlar, helikopterler, drone'lar, arazi araçları, savaş uçakları gibi araçlar bulunacak. Aksiyon düzeyinin yüksek olduğu yapımın 30 saniye uzunluğundaki fragmanını aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Yeni Delta Force oyunu PlayStation, Xbox, PC, iOS ve Android için geliştiriliyor. Şimdiden pek çok kişi tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan yapımın PC sürümünün Steam ve Epic Games Store üzerinden oynanabileceği belirtiliyor.

Oyunun Xbox Series X/S ve PlayStation 5'in yanı sıra PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına da çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Konsol tarafında detay paylaşılmadı. Oynaması ücretsiz olarak sunulacak oyunda çok oyunculu mod bulunacak.

22 Ağustos 2023 tarihinde Gamescom 2023 etkinliğinde söz konusu oyun ile ilgili daha fazla bilginin paylaşılacağı söyleniyor. Oyunun çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Bu nedenle söz konusu yapımın Steam'deki ücretsiz oyunlar arasına ne zaman dahil olacağı henüz belli değil.

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