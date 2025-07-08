Türkçe Destekli Ücretsiz FPS Oyunu Rekor Kırdı! İnanılmaz Başarı

Yayıncılığını TiMi Studio Group'un üstlendiği Delta Force 2024 yılının aralık ayında PC için oynaması ücretsiz olarak sunulmuştu. Kısa sürede çok popüler hâle gelen oyun yeni bir rekor kırarak önemli bir başarının altına imza attı.

Delta Force Oyuncu Sayısı ile Rekor Kırdı

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Delta Force, Steam'de 6 Temmuz 2025 tarihinde 177 bin 862 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak rekor kırdı. Oyunu şu anda Steam'de 129 bin 564 oyuncu oynuyor.

Team Jade tarafından geliştirilen Delta Force'ta çeşitli oyun modları mevcut. Bu modlar, oyuncuların uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Takım tabanlı taktiksel nişancı oyununda 32'ye 32 PvP savaşarına tanık oluyoruz.

Başarılı şekilde tasarlanmış haritalara sahip olan oyunda kullanılabilecek çeşitli araçlar da bulunuyor. Oyunda ayrıca silah özelleştirme sistemi de yer alıyor. Bu sayede silahların özellikleri iyileştirilebiliyor.

Delta Force Xbox Series X/S ve PlayStation 5'e Geliyor

Delta Force 19 Ağustos 2025 tarihinde Playstation 5 (PS5) ve Xbox Series X/S için çıkacak. Böylece konsol oyuncuları da popüler oyunu oynayabilecek. Black Hawk Down isimli hikâye modu da Xbox ve PlayStation mağazası üzerinden ücretsiz olarak sunulacak.

Delta Force'u bilgisayar üzerinden oynamak istiyorsanız minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

Detal Force Minimum Sistem Gereksinimleri