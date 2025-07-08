4.564 TL Değerindeki 4 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Her ay çeşitli oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez dört oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı.

Amazon 4 Oyunu Ücretsiz Sunuyor

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Marvel’s Midnight Suns, Amnesia: The Dark Descent, Football Manager 2024 ve Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II yer alıyor. Bu oyunlara Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Prime Gaming web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Firaxis Games tarafından geliştirilen Marvel’s Midnight Suns 2022 yılında satışa sunuldu. Sıra tabanlı taktiksel rol yapma türündeki oyunda süper kahramanlardan oluşan ekip ile düşmanlara karşı mücadele ediyoruz.

Frictional Games tarafından geliştirilen Amnesia: The Dark Descent, korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. 2010 yılında satışa sunulan oyun, atmosferi çok başarılı şekilde yansıtıyor.

Sports Interactive tarafından geliştirilen Football Manager 2024, en popüler futbol menajerlik oyunları arasında yer alıyor. LucasArts tarafından geliştirilen Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II ise bilim kurgu temalı aksiyon FPS türünde bir oyundur.