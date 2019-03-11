Deniz Kuvvetleri Artırılmış Gerçeklik Kullanmaya Başladı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına envanterine yakın zaman önce eklenen Tuzla sınıfı karakol botlarında kullanılmak üzere artırılmış gerçeklik teknolojileri geliştirildi. Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Bakım Destek Sistemi, son kabul testlerini başarı ile tamamlayarak, onay aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ASELSAN'ın yakın zamanda ortak olduğu BİTES'in "2018 Simülasyon ve Eğitim Ödülleri Olağanüstü Yenilikçi Ürün Kategorisi"ndeki aday ürünü Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Bakım Destek Sistemi, dünya ile eş zamanlı olarak donanmanın kullanımına sunuldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen sözleşme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk defa artırılmış gerçeklik temalı sistemler entegre edilirken, yeni sistemlerin askeri harekat veya savunmada dost, düşman hedeflere ait bilgilerin görüntülenmesi ve doğrulanması, kuvvetlerin sevk ve idaresi gibi alanlarda yararlanılan artırılmış gerçeklik uygulamalarının TSK'de gelecek dönemde artması bekleniyor.

Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Bakım Destek Sistemi, TSK ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yeni bir uygulama olmasının yanı sıra bakım elemanlarının kabiliyet ve farkındalığını en yüksek seviyede tutarak onarımın ilk seferde ve doğru şekilde yapılmasını sağlayan Türkiye'deki ilk sistem olma özelliği taşıyor. Sistem sayesinde arızaların tespiti ve giderilmesinde teknik ve operasyonel zorluklar artırılmış gerçeklikle aşılacak.

Bakım operasyonlarının basılı kaynaklardan öğrenilmesi hem zor hem de yoğun emek isteyen bir süreç yaratıyor. Genelde bakım operasyonları temel eğitimi aldıktan sonra sahada yetişmiş deneyimli bir ustanın yanında deneyim kazanma yöntemiyle öğrenilmeye çalışılıyor. Bu süreç, hem yetişecek kişinin hem de deneyimli personelin operasyonel verimliliğini düşürüyor, iş kazalarına veya operasyonların uzamasına sebep oluyor. Türkiye'de yetişmiş ara eleman konusunda yaşanan sıkıntılar göz önüne alındığında, teknik personelin gerçekçi bir sanal ortamda eğitim alması ihtiyacı daha da artıyor.