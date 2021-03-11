Denizin Ortasında iPhone 12 Dolu Konteyner Bulundu (Video)

Denizin ortasında iPhone 12 dolu konteyner bulunması sosyal medyada büyük yankı oluşturdu. Kullanıcılar birbirinden ilginç paylaşımlar yapmaya başladı.

Denizin Ortasında iPhone 12 Dolu Konteyner Bulunması Gündem Oldu

Sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılan ve binlerce kişi tarafından izlenen video gündem oldu. Balıkçılar, iPhone 12 dolu konteyner buldu. Fırtına nedeniyle gemiden denize düştüğü söylenen konteyner balıkçılar tarafından fark edildi ve balıkçılar konteynerın yanına yanaştı.

Konteynerda yer alan küçük delikten içeride ne olduğuna bakan balıkçılar iPhone 12'ler ile karşı karşıya kaldı. Konteynerın içinin ağzına kadar iPhone 12 modelleri ile dolu olduğunu gören balıkçılar cihazları yağmalamaya başladı. O esnada çekilen görüntülerde bazı cihazların denize düştüğü de göze çarpıyor.

Videonun hangi tarihte ve nerede çekildiği bilinmezliğini korurken sosyal medyada bazı kullanıcılar görüntülerin Pakistan'da çekildiğini öne sürmekte. iPhone 12 dolu konteynerın ne olduğu bilinmiyor. Balıkçılar videoda da görüldüğü üzere şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.

Apple tarafından bu video sonrasında bir açıklama yapılmadı. Gemiler ile çeşitli ülkelere sevk edilen ürünler hava şartlarının kötü olması durumunda denize düşüyor. Apple'ın konteyner içerisinde yer alan cihazların seri numaralarını alıp almadığı da yine bilinmiyor.

Ancak Apple konteynerdaki cihazların seri numaralarını aldı ise cihazların hepsini devre dışı bırakilecek teknolojiye sahip. Apple tarafından bir açıklama yapılır ise haberimizi güncelleyeceğiz. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları da yaptıkları paylaşımlarda şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.

Sizler balıkçıların iPhone 12 dolu konteyner bulması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

iPhone 12 Ne Kadar?

iPhone 12 fiyat listesi şu şekilde: