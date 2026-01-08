Yokuş Çıkmayı Kolaylaştıran Ayakkabı Tanıtıldı! Yorgunluk Olmuyor

Zorlu yollarda yürürken yorulan, yürümeye üşenen ya da hastalıklardan dolayı yürümekte zorlanan kişilere hitap eden bir robotik destekli ayakkabı tasarlandı. Dephy tarafından CES 2026'da tanıtılan Sidekick, özellikle yokuşlu yollarda yürümeyi aşırı kolay bir hâle getirerek yorgunluk hissi yaşamanızın önüne geçiyor.

Dephy Sidekick Özellikleri

Dephy Sidekick, kaval kemiğine bir kayışla bağlanan özel aparat ile birlikte gelen bir spor ayakkabı olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Cihazın üzerinde yer alan gelişmiş sensörler, kullanıcının yürüyüş hızını ve adım atma sıklığını sürekli analiz ederek her adımda topuk bölgesinden yukarıya doğru bir itiş gücü sağlıyor.

Bu mekanik destek, bacak kaslarının üzerindeki yükü hafifleterek kişinin normalde yürüdüğünde aşırı yorulacağı mesafeleri son derece kolay bir şekilde katetmesine imkân tanıyor. Nike ile iş birliği kapsamında tasarlanan bu ayakkabıyı giyerken attığınız her adımda yaylanma hissi elde ediyorsunuz.

Bu cihazın güç seviyesi kullanıcının ihtiyacına bağlı olarak arttırılabiliyor ancak bunun kapatılması hâlinde ayaklarda normalden çok daha ağır hissettirmeye başlıyor. Bu arada yeni robotik destekli ayakkabının profesyonel sporculardan ziyade rahatsızlık yüzünden çok fazla hareket edemeyen kişilerin ihtiyacını karşılamak için geliştirildiğini belirtmek gerekiyor.

Dephy Sidekick Fiyatı

Dephy Sidekick için 4.500 dolar (193 bin 732 TL) fiyat etiketi belirlendi. Sporcuların kondisyonunun yüksek olması dolayısıyla bu tür bir desteğe uyum sağlamakta zorlanması muhtemel ancak günlük hayatta az hareket eden kişilerin bu desteği çok kolay bir şekilde benimseyeceği söylenebilir.