Şarjı 1 Ay Bitmeyen Akıllı Saat Geliyor! El Feneri ve Dahası

Amazfit, geçen ay Cheetah 2 Pro isimli yeni bir akıllı saatin tanıtımını gerçekleştirdi. Aradan geçen birkaç haftanın ardından söz konusu modelden çok daha gelişmiş bir akıllı saatin yolda olduğu ortaya çıktı. Cheetah 2'nin yeni modelinin Gerek ekran gerek batarya gerek tasarım tarafında önemli değişiklikler içermesi bekleniyor.

Yeni Amazfit Cheetah 2 Modelinin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 1,5 inç

1,5 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 480 x 480 piksel

480 x 480 piksel Pil Ömrü: GPS modunda 70 saat, günlük kullanımda 30 gün

GPS modunda 70 saat, günlük kullanımda 30 gün Depolama: 64 GB

64 GB Fener Özelliği: Mevcut

Mevcut Çevrim Dışı Harita Desteği: Mevcut

Yeni Amazfit Cheetah 2 Modelinin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Amazfit Cheetah 2'nin yeni modeli, 1,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. AMOLED ekran üzerinde 480 x 480 piksel çözünürlük sunacak. Ekran boyutu ve çözünürlüğü sayesinde ekrandaki yazıları kolay ve net şekilde okumaya imkân tanırken AMOLED ekran sayesinde canlı görüntü ve derin siyahlar elde edilebilecek. Öte yandan safir cam tercihi sayesinde ekran da çizilmelere karşı dayanıklı olacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Amazfit Cheetah 2 Pro, 1,32 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekranda 466 x 466 piksel çözünürlük sunuyor. Bu da bize yeni modelin hem daha büyük ekran hem daha yüksek çözünürlük getireceğini gösteriyor. Bu arada Pro modelin 3.000 nit maksimum parlaklığa sahip olduğunu hatırlatalım. Yeni modelde de aynı parlaklık değerini görebiliriz.

Yeni Amazfit Cheetah 2 Modelinin Şarjı Ne Kadar Süre Gidecek?

Yeni Amazfit Cheetah 2 modelinin en büyük avantajı batarya tarafında olacak. Cheetah 2 Pro, 540 mAh batarya kapasitesine sahipken bu modelde 780 mAh kapasiteli batarya bulunacak. Bu da bize günlük kullanımda 30 güne kadar pil ömrü sağlayacak. GPS modunda ise 70 saate kadar kesintisiz şekilde kullanım imkânı elde edilebilecek.

Yeni Amazfit Cheetah 2 Modelinin Tasarımı Nasıl Olacak?

Akıllı saatin çerçevesi yani ekranı saran kısmı daha belirgin olacak. Malzeme olarak da titanyum ve plastik karışımı bir kasa görülecek. Cheetah 2 Pro'da yer alan dörtlü düğme düzenine bu modelde de rastlayacağız. Özellikle eldiven kullanıldığı sıralarda epey avantaj sağlaması bekleniyor.

Yeni Amazfit Cheetah 2 Modeli Türkiye'de Satılacak mı?

Amazfit'in Cheetah modelleri şu an Türkiye'de çeşitli çevrim içi mağazalar üzerinden satılıyor. Cheetah 2 Pro ise henüz yeni piyasaya sürüldüğü için şu anda satılmıyor fakat bu modelin de yakında Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulacağı öngörülüyor. Yeni akıllı saatin ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz belli değil ancak piyasaya sürüldükten bir süre sonra Türkiye'de de satışa sunulacaktır.

Yeni Amazfit Cheetah 2 Modelinin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Amazfit Cheetah 2 Pro için 449 euro fiyat etiketi belirlenmişti. Bu da güncel kurla 23 bin 864 TL'ye denk geliyor. Vergileri hesaba kattığımızda bu ücret 26 bin TL'yi bulacaktır. Yeni akıllı saat, donanım yönünden Pro modeline göre çok daha gelişmiş olacağı için fiyatının 500 euro (26 bin 585 TL) civarında olması muhtemel. Vergileri ve diğer maliyetleri eklediğimizde toplam ücret 29 bin TL civarında olacaktır.

Editörün Yorumu

Amazfit, şimdiye kadar genellikle açık hava sporları ile uğraşan kullanıcıları hedeflese de markanın bu modelde bir değişikliğe gideceğini düşünüyorum. Özellikle 780 mAh batarya kapasitesi sayesinde çok daha geniş bir kullanıcı kitlesini odak noktasına alacaktır. Tabii, önceki modellerden de gördüğümüz üzere fiyatı yine rakiplerine göre düşük olacaktır. Bu da onun daha ulaşılabilir olmasını sağlayacaktır. Günün sonunda ise Amazfit giyilebilir cihaz pazarında daha etkili bir isim hâline gelecektir.

Cihazlarımı çok sık şarj etmeyi sevmeyen birisi olarak bu akıllı saatin başta kendim olmak üzere çok sayıda kişinin dikkatini çekeceğini söyleyebilirim. Öte yandan 64 GB'lık depolama alanının da akıllı saatler için epey yüksek olduğunu belirtmeliyim. Bu, harita ve müzik dinleme için ideal bir model hâline gelmesini sağlayacaktır.