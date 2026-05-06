2.035 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Mortal Kombat Oyununu Kaçırmayın!

Dövüş türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya başladı. Steam'de başlayan kampanya kapsamında Mortal Kombat 11 indirime girdi. Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine yardım eden oyunu şu anda çok ucuza satın alabilirsiniz. Peki, Mortal Kombat 11 kaç TL oldu?

Mortal Kombat 11'in Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de Mortal Kombat 11'in standart sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Mortal Kombat 11'in standart sürümü 49.99 dolar (2.260 TL) yerine 4.99 dolar (225 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 18 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak.

Standart sürümün yanı sıra ultimate sürüm de indirime girdi. Yüzde 85 oranında indirime giren ultimate sürüm 59.99 dolardan (2.713 TL) 8.99 dolara (406 TL) düştü. Bu sürümde oyunun yanı sıra "Kombat Pack 1", "Aftermath Expansion" ve "Kombat Pack 2" isimli DLC yani indirilebilir içerikler de yer alıyor.

Mortal Kombat 11'in Fragmanı Nasıl İzlenir?

Mortal Kombat 11'in Nasıl Bir Oyun?

NetherRealm Studios tarafından geliştirilen Mortal Kombat 11, en iyi dövüş oyunları arasında yer alıyor. Oyunda Sub-Zero, Scorpion, Baraka, Blade, Kitana, Sonya, Kano ve Jacqui Briggs dahil olmak üzere pek çok karakter bulunuyor. Her karakterin kendine özgü dövüş stilleri ve yetenekleri bulunuyor. Bu oyunu daha eğlenceli hâle getiriyor.

Oyunda kombo sistemi de mevcut. Seriyi daha önce oynamamış olan oyuncular için bu sistem biraz zor olsa da zamanla alışılıyor. Oyunda çok oyunculu modun yanı sıra bir hikâye modu da yer alıyor. Bu mod sayesinde Mortal Kombat evrenindeki pek çok karakterin hikâyesini öğrenebiliyoruz. Zaman yolculuğu ve alternatif evrenler üzerine kurulu olan hikâye hem eski karakterleri hem de yeni eklenen karakterleri bir araya getiriyor.

Çok oyunculu mod, dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile mücadele etme imkânı tanıyor. 2019 yılında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki en son incelemeleri çok olumlu durumda. 82 Metacritic puanına sahip oyunun satışa sunulduğu döneme göre kaliteli grafiklere sahip olduğunu belirtelim.

Mortal Kombat 11'i Kimler Sever?

Dövüş türündeki oyunları seviyorsanız muhtemelen Mortal Kombat 11'i de çok seveceksiniz. Hikâye moduna sahip bu oyun, Mortal Kombat serisinde yer alan bazı karakterlerin hikâyelerini öğrenmek isteyen kişilere hitap ediyor. Çok oyunculu modda diğer oyuncularla mücadele etmek isteyen kişiler de söz konusu yapımı beğenecektir.

Mortal Kombat 11'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 / Windows 10

Intel Core i5-750 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz / AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz

RAM: 8 GB

NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7950 / AMD Radeon R9 270

DirectX: Sürüm 11

Mortal Kombat 11'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 / Windows 10

Intel Core i5-2300 2.8 GHz / AMD FX-6300 3.5GHz / AMD Ryzen 5 1400 3.2 GHz

RAM: 8 GB

NVIDIA GeForce GTX 780 / NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon R9 290 / RX 570

DirectX: Sürüm 11

Editörün Yorumu

Mortal Kombat serisini seven biri olarak Mortal Kombat 11'i daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Bu oyun bence başarılı kombo sistemi, karakter çeşitliliği ve oynanış mekaniği nedeniyle en iyi dövüş oyunlarından biri. Oyundaki hikâye modunun da çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bu modun sinematik bir anlatıma sahip olduğunu belirteyim.