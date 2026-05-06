Samsung Kullanıcılarına Müjde! Yeni Galaxy Telefonlar İçin One UI 9 Yolda

Samsung, şubat ayında tanıtıp mart ayında piyasaya sürdüğü Galaxy S26 serisini One UI 8.5 ile kullanıcılarla buluşturmuştu. Şirket şimdi ise Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Şimdiye kadar önemli yeniliklerle ortaya çıkan yeni sürüm için çeşitli sızıntılar gün yüzüne çıkmıştı. Son olarak önemli bir gelişme daha yaşandı.

Samsung Galaxy S26 Serisi One UI 9 Testleri Başladı mı?

Samsung’un daha eski Galaxy modelleri için One UI 8.5 güncellemesini yayınlaması beklenirken şirketin bir yandan da One UI 9 Beta sürümü üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Galaxy S26 serisine ait Android 17 tabanlı One UI 9 Beta güncellemesi, Samsung’un sunucularında görüntülendi.

Bu gelişmeyle birlikte Samsung’un One UI 9 Beta sürümünü aktif olarak test ettiği netleşmiş oldu. Güncellemenin yakın zamanda herkese açık beta programı kapsamında yayınlanması bekleniyor.

Galaxy S26 Serisi İçin One UI 9 Beta Ne Zaman Yayınlanacak?

Hatırlatmak gerekirse Galaxy S25 serisi için One UI 8.5 güncellemesi ilk olarak kasım ayının sonlarında Samsung sunucularında görülmüş, şirket ise aralık ayının başında açık beta programını duyurmuştu. Bu doğrultuda One UI 9 Beta sürümünün de birkaç hafta içerisinde kullanıcılarla buluşabileceği belirtiliyor. Kararlı sürümün ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Samsung’un Beta Programına Nasıl Katılınır?

İlk olarak telefonunuza Samsung Members uygulamasını indirin ve uygulamayı açın. Samsung hesabınızla giriş yapın. Uygulamanın ana sayfasında yer alan "One UI Beta Programı" duyurusunu bulun ve dokunun. Duyuruya dokunduktan sonra ekrandaki adımları takip ederek programa başvurun. Başvurunuz onaylandıktan sonra Ayarlar menüsüne girin. Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle bölümüne gidin. One UI beta güncellemesini indirip telefonunuza kurun.

Samsung’un One UI beta programına katılmak oldukça basit ancak maalesef Türkiye’den programa katılım mümkün değil. Zira beta süreci yalnızca belirli ülkelerde erişime açılıyor. Eğer desteklenen ülkelerden birinde yaşıyorsanız beta programına katılmak için öncelikle Samsung Members uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor.

Uygulamaya Samsung hesabınızla giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan One UI Beta Programı duyurusuna dokunarak başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz. Bu sayfada talebi tamamladıktan sonra başvuru onaylanırsa güncellemeyi Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle bölümünden indirebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Samsung’un Galaxy S26 serisi için One UI 9 testlerine başlamış olması aslında oldukça güzel bir gelişme. Ancak bir Galaxy S25 Ultra kullanıcısı olarak bu durumun beni çok da mutlu ettiğini söyleyemem. Çünkü şirket daha One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımını bile tamamlamadı. Bu nedenle Samsung’un mevcut güncellemeyi tam olarak yayınlamadan yeni sürüme odaklanması biraz garip hissettiriyor. Yine de One UI 9’un Galaxy S26 serisi için yolda olduğunu duymak güzel.