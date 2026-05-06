16 GB RAM'li OPPO Reno 16 Pro Geliyor! 200 MP Kamera ve Dahası

OPPO'nun yeni telefonu Reno 16 Pro, bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen telefon, yüksek batarya kapasitesi ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Böylece telefon yüksek perrformans sunacak.

OPPO Reno16 Pro'nun NBTC Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Android 16 tabanlı ColorOS 16'ya sahip OPPO Reno16 Pro, CPH2863 model numarası ile birlikte NBTC sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun telekomünikasyon standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. NBTC sertifikası ayrıca telefonun yakında tanıtılacağı anlamına geliyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.32 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: Dimensity 9500s

RAM: 12 GB ve 16 GB

Depolama: 256 GB ve 512 GB

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra geniş Açılı Kamera: 50 MP

Batarya: 7.000 mAh civarında

Hızlı Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500s işlemcisi bulunabilir. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı 90 FPS'te Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu ise 50 ile 60 FPS arasında çalıştırıyor. Yani telefonda mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Söz konusu işlemci daha önce POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli OPPO Reno 15 Pro'da ise Dimensity 8450 tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Reno 16 Pro'nun ekranı 6,32 inç büyüklüğünde olabilir. Telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunabilir. Bu arada OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Bu ekranın ayrıca çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Reno 15 Pro'da 6,32 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık yer alıyor. Buna böre yeni telefonda 1800 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunabilir. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Reno 15 Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti. Hemen hemen her yeni modelde yazılım tarafında önemli yenilik ve iyileştirmeler yapılıyor. Yani arka kameraların aynı çözünürlüğe sahip olması, iki telefonun da aynı kalitede fotoğraf çekeceği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Reno 16 Pro, önceki modelden daha kaliteli fotoğraflar çekecektir.

OPPO Reno 16 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 16 Pro'nun 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve 12 GB RAM dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Reno 15 Pro, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

OPPO Reno 16 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Reno 15 Pro için 3.699 yuan (24.492 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Reno 16 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.800 yuan (25.161 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 50 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefon farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem oyun oynamanın hem de film izlemenin çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması. Cihazın ayrıca yüksek batarya kaapsitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Telefon ayrıca kısa sürede şarj olabilecek.

Yüksek çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sistemi, kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilmesini sağlayacak. Bu arada telefonun güçlü işlemci sayesinde Wuthering Waves ve Genshin Impact gibi kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabilecek.