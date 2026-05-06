Capcom, Oyuncuları Sinir Küpü Yapan DLSS 5 Üzerinden Kendini Övdü

NVIDIA, Mart ayında oyunları daha gerçekçi hâle getiren DLSS 5 teknolojisini tanıtmak için yayınladığı videoda Resident Evil Requiem'i kullandı. Capcom tarafından hazırlanan bu oyunun ana karakteri Grace Ashcroft üzerinde uygulanan iyileştirme işlemi ise karakterin orijinalinden çok daha farklı görünmesine neden oldu. O dönemde herhangi bir yorum yapmayan geliştirici, aradan geçen uzun sürenin ardından DLSS 5 üzerinden kendilerini övdü.

RE: Requiem Geliştiricileri, DLSS 5 Tartışmaları Hakkında Ne Dedi?

Resident Evil: Requiem'in yönetmeni olan Koshi Nakanishi ve yapımcı Masato Kumazawa, DLSS 5 ile ilgili tartışmaları kendilerinin başarısına bağladı. Hayranların karakterlerin değişmesine bu kadar karşı gelmesini Capcom'ın orijinal Grace karakterini ne kadar iyi tasarladığının bir göstergesi olarak yorumladı.

Nakanishi, Grace'in korkuyu son derece etkileyici şekilde yansıtmayı başaran tasarımının oyuncuların onunla yakından bağ kurmasını sağladığını belirtti. Ayrıca Leon S. Kennedy gibi seride uzun yıllardır var olan karakterlerin yanında bu yeni karakterin hızlıca benimsenmesinin de epey şaşırtıcı olduğuna işaret ettiler.

NVIDIA CEO'su, DLSS 5 Tartışmaları Hakkında Ne Düşünüyor?

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, Mart ayında DLSS 5 ile ilgili en çok gelen eleştirilerden biri olan Instagram tarzı filtre yorumuna bir yanıt vermişti. Huang, bunun basit bir filtre gibi çalışmadığını, geliştiricilere bu sistemi kendi stillerine göre ince ayarlar yaparak özelleştirme imkânı sunulduğunu belirtmişti. Daha sonra ise yapay zeka ürünü olan kalitesiz işlere kendisinin de karşı olduğunu ifade ederek teknolojinin sanatçıların kontrolünde kalacağının altını çizmişti.

Resident Evil Requiem Ne Zaman Piyasaya Sürüldü?

Resident Evil Requiem, ilk olarak 27 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürüldü. Şu anda PlayStation 5, Xbox Series X / S, Nintendo Switch 2 ve PC'de (Steam ile Epic Games) oynanabiliyor. Bu arada oyun piyasaya sürüldüğü günden bu yana 7 milyondan fazla satış miktarına ulaşmış durumda.

Resident Evil Requiem'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)

Windows 11 (64-bit) İşlemci: Intel core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500

Intel core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 / Radeon RX 5500 XT

GeForce GTX 1660 / Radeon RX 5500 XT DirectX: Sürüm 12

Resident Evil Requiem'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)

Windows 11 (64-bit) İşlemci: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500

Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 6600

GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 6600 DirectX: Sürüm 12

Editörün Yorumu

Sosyal medya platformları ve çeşitli oyun topluluklarında yapılan paylaşımlara göre Resident Evil Requiem'in bu kadar çok sevilmesinin sebeplerinden biri, Leon S. Kennedy. Yani Grace Ashcroft, Leon'un yanında biraz geri planda kalıyor. Tabii, bu bana göre Grace'in kötü bir karakter olduğu anlamına gelmiyor.

Yönetmenin de belirttiği üzere içinde bulunduğu o ortamın kendisinde uyandırdığı olumsuz duyguları çok iyi şekilde yansıtmayı başarıyor. Yapay zeka ile iyileştirilen yüzü ise o duyguların kaybolmasına yol açıyor. Dolayısıyla oyunculardan gelen tepkilerde haklılık payı olduğunu söylemek mümkün.