Bu Cihaz iPhone'u Akıllı Robota Dönüştürüyor! Sizi Görebiliyor

iPhone başlı başına kişisel asistanınız olmaya yeterli özelliklere sahip olsa da size gerçek bir robot ile konuşuyormuşsunuz gibi bir hissiyat vermez. Yeni geliştirilen cihaz Loona DeskMate ise iPhone'unuzu sevimli bir görünüme sahip akıllı robota dönüştürerek sanki gerçekten bir robot asistanınız varmış gibi hissetmenize olanak tanıyor.

Loona DeskMate Özellikleri

Loona DeskMate, iPhone'unuzu MagSafe ile üzerine takarak hem bir robot hem bir şarj aleti olarak kullanmanıza olanak tanıyor. Çalışma masanızda çok fazla yer kaplamayan bu cihaz sayesinde bir yandan iPhone'unuzu şarj ederken diğer yandan da robot özelliklerinden yararlanabiliyorsunuz.

Bu süreçten geçip telefonunuzu taktıktan sonra uygulama açılıyor ve siyah ekranın üzerinde iki büyük gözle karşılaşıyorsunuz. Robotun ekranı size doğru çevrilerek cihazınıza sevimli bir yüz ekliyor. Kendi başına pahalı bileşenlere sahip değil. Bunun yerine gücünü iPhone'dan alıyor. Bu da onu uygun fiyatlı bir araç hâline getiriyor.

Robot, iPhone'unuzun kamerasını, mikrofonunu ve işlem gücünü kullanarak yapay zeka komutlarına çok hızlı yanıtlar verebiliyor. Eğlence amaçlı kullanılabildiği gibi işlerinizi daha kolay ve hızlı bir şekilde yapmanıza da yardımcı oluyor. Öyle ki uzun paragrafları özetletebiliyor, e-postalara yanıt vermesini sağlayabiliyor, takvimi düzenletebiliyor ve toplantı planlatabiliyorsunuz.

Bu yeni robot, sizi ön kamera sayesinde görebiliyor. Sesli komutlarınızı mikrofon aracılığıyla duyup el hareketlerinize tepkiler verebiliyor. Dileyen kullanıcılar, bilgisayarının ekranına erişmesine izin vererek robotun masaüstünde de kendisine yardımcı olmasına izin verebiliyor. Ne var ki şu an seri üretime geçmiş değil. Kickstarter üzerinden satışa sunulacak. Dolayısıyla çıkış tarihi ya da fiyat etiketi şimdilik belli değil.