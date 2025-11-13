Deprem Uzmanı, En Riskli İl ve İlçeleri Sıraladı! Bu Yerlere Dikkat

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de deprem açısından riskli olan il ve ilçeleri sıraladı. Ercan tarafından yapılan paylaşımda çok sayıda il ve ilçe yer aldı. Bunların yanı sıra deprem bakımından Türkiye'deki en çok hangi yerlerin güvenli olduğunu da açıkladı.

Deprem Açısından En Riskli İl ve İlçeler Hangileri?

Adana

Adapazarı

Afyonkarahisar

Alaybey

Amasya

Avcılar

Aydın Efeler

Bakırköy

Yeşilyurt

Balıkesir

Bandırma

Beylikdüzü-Dalyan

Bolu

Bornova Ovası

Bostanlı

Bursa-Nilüfer

Büyükçekmece

Çiğli

Çukurova

Ceyhan

Düzce

Erzincan

Esenyurt

Gürpınar

Haramidere

İnciraltı

İstanbul-Ataköy

İzmir-Bayraklı

İzmit

Kağıthane

Kaynaşlı

Kemalpaşa

Kocaeli-Gölcük

Küçükçekmece

Manisa

Mavişehir

Menemen Ovası

Mersin

Muğla-Fethiye

Osmangazi

Ödemiş

Pınarkent

Tekirdağ

Tire

Tokat

Torbalı

Turgutlu

Tuzla Sahil

Yalova

Yeşilköy

Yıldırım

Zeytinburnu

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda toplamda 52 adet il ve ilçeye dikkat çekti. Ercan, tarım alanlarına dikilmiş olan çok katlı binaların deprem sırasında yaşanacak sarsıntının etkisini 3-5 kat arttıracağını ifade etti. Bu yerlerden ev alacak olan kişilere ise yer yapı güvenlik belgesi yer-yapı güvenlik belgesi alınmasını önerdi.

Deprem Açısından Türkiye'deki En Güvenli Yerler

Prof. Dr. Ercan, Türkiye'de deprem açısından en güvenli yerleri de açıklamasını isteyen bir kişiye verdiği yanıtta Artvin'den Kırklareli'ne, Karadeniz kıyıları, bütün Güneydoğu Anadolu, tüm Orta Anadolu, Trakya ve Ankara'nın Türkiye'nin en güvenli yerleri olduğunu açıkladı. Bununla birlikte "Yer kırığı yıkmaz, deprem odağından çıkan sarsıntının yapı ile rezonansa gelmesi yıkar" ifadelerine de yer verdi.

