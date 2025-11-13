Deprem Uzmanı, En Riskli İl ve İlçeleri Sıraladı! Bu Yerlere Dikkat
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de deprem açısından riskli il ve ilçeleri tek tek saydı. Buna ek olarak güvenli olan yerleri de açıkladı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de deprem açısından riskli olan il ve ilçeleri sıraladı. Ercan tarafından yapılan paylaşımda çok sayıda il ve ilçe yer aldı. Bunların yanı sıra deprem bakımından Türkiye'deki en çok hangi yerlerin güvenli olduğunu da açıkladı.
Deprem Açısından En Riskli İl ve İlçeler Hangileri?
- Adana
- Adapazarı
- Afyonkarahisar
- Alaybey
- Amasya
- Avcılar
- Aydın Efeler
- Bakırköy
- Yeşilyurt
- Balıkesir
- Bandırma
- Beylikdüzü-Dalyan
- Bolu
- Bornova Ovası
- Bostanlı
- Bursa-Nilüfer
- Büyükçekmece
- Çiğli
- Çukurova
- Ceyhan
- Düzce
- Erzincan
- Esenyurt
- Gürpınar
- Haramidere
- İnciraltı
- İstanbul-Ataköy
- İzmir-Bayraklı
- İzmit
- Kağıthane
- Kaynaşlı
- Kemalpaşa
- Kocaeli-Gölcük
- Küçükçekmece
- Manisa
- Mavişehir
- Menemen Ovası
- Mersin
- Muğla-Fethiye
- Osmangazi
- Ödemiş
- Pınarkent
- Tekirdağ
- Tire
- Tokat
- Torbalı
- Turgutlu
- Tuzla Sahil
- Yalova
- Yeşilköy
- Yıldırım
- Zeytinburnu
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda toplamda 52 adet il ve ilçeye dikkat çekti. Ercan, tarım alanlarına dikilmiş olan çok katlı binaların deprem sırasında yaşanacak sarsıntının etkisini 3-5 kat arttıracağını ifade etti. Bu yerlerden ev alacak olan kişilere ise yer yapı güvenlik belgesi yer-yapı güvenlik belgesi alınmasını önerdi.
Deprem Açısından Türkiye'deki En Güvenli Yerler
Prof. Dr. Ercan, Türkiye'de deprem açısından en güvenli yerleri de açıklamasını isteyen bir kişiye verdiği yanıtta Artvin'den Kırklareli'ne, Karadeniz kıyıları, bütün Güneydoğu Anadolu, tüm Orta Anadolu, Trakya ve Ankara'nın Türkiye'nin en güvenli yerleri olduğunu açıkladı. Bununla birlikte "Yer kırığı yıkmaz, deprem odağından çıkan sarsıntının yapı ile rezonansa gelmesi yıkar" ifadelerine de yer verdi.
