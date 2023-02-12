Bakan Kirişçi, Deprem Sonrası Barajların Durumunu Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, barajların son durumu hakkında çok önemli bir açıklamada bulundu. Adana Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğünde açıklama yapan Bakan Kirişçi, baraj güvenliğini tehdit eden bir durumun olmadığını söyledi. Yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Baraj Güvenliğini Tehdit Eden Durum Var mı?

DHA'daki habere göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, DSİ 6. Bölge Müdürlüğünde yaptığı açıklamada "Deprem bölgesi ve çevresinde 140 adet baraj ve göletimiz var. Bunların 110’u baraj. Hiçbir tesisimizde güvenlik açısından riskli bir durum yoktur" şeklinde konuştu.

Özel sektör tarafından işletilen 162 adet tesiste de herhangi bir sorunun olmadığını ifade eden Bakan Kirişçi, barajların DSİ ekipleri tarafından her gün kontrol edildiğini, 132'sinde acil durumu gerektirecek bir duruma rastlanmadığını söyledi.

8 barajın takip altında olduğunu söyleyen Bakan Kirişçi, barajlarla ilgili iddiaların asılsız olduğunu, üç gün önce Atatürk Barajı'nı yerinde incelediklerini söyledi ve "Duvarlarda çatlaklar var. Her zaman olan şeyler. Bu çatlaklar barajda herhangi bir tehlike ya da risk oluşturmuyor" sözlerine yer verdi.

Sınır dışındaki barajları da takip ettiklerini söyleyen Bakan Kirişçi, "Suriye’deki barajdaki çalışmalar nedeniyle baraj kapakları açılmış; nehrin debisi saniyede 15 metreküpken, 16 metreküpe yükselmiş" ifadelerini kullandı.

DSİ ekiplerinin müdahalesi ile su seviyesinin geriletildiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Asi Nehri'nin debisinin düşürüldüğünü ve herhangi bir riskin söz konusu olmadığını belirtti.