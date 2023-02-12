Türk Hava Yolları Tahliye Edilen Depremzede Sayısını Açıkladı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı ve geçtiğimiz günlerde depremzedelerin farklı şehirlere tahliyesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştı. Konuya dair Türk Hava Yolları'ndan detaylı tahliye bilgisi de paylaşıldı.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada AFAD ve yetkililerle iş birliği içerisinde depremin etkilediği şehirlere arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması ile depremzedelerin bölgeden tahliyesi için uçuş operasyonlarının hâlâ devam ettiği belirtildi.

6-11 Şubat tarihleri arasında 1595 intikal seferi ile 78.033 kişilik arama kurtarma ekibinin deprem bölgelerine ulaştırıldığı, 790 seferle ise 139.438 depremzedenin tahliyesinin gerçekleştirildiğinin de altı çizildi.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Afetin yaşandığı günden bugüne (6-11 Şubat) toplam 1595 intikal seferi ile 78 bin 33 kişilik arama kurtarma ve yardım ekibinin afet bölgesine ulaşmasını, 790 sefer ile de 139 bin 438 vatandaşımızın bölgeden tahliyesini sağladık.

Bugün bölgeye yapacağımız 136 sefer ile arama kurtarma ekiplerinin (tahmini 24 bin 277 yolcu) sevkine devam ediyor olacağız. Yine planladığımız 144 sefer ile de 24 bin 610 yolcumuzun bölgeden tahliyesini öngörüyoruz. Kargo operasyonumuz da hız kesmeden devam ediyor. Afetin yaşandığı andan itibaren 94 kargo seferi ile 6 bin 316 ton yardım malzemesini afet bölgesine ulaştırdık. Yurt dışından da 1693 ton yardım kargosu Türkiye'ye taşındı. Gün içerisinde 18 yurt içi, 9 yurt dışı toplam 27 kargo uçuşunun daha yapılması planlanmaktadır."