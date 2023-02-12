Kahramanmaraş'taki Depremler Sonrası Kaç Bina Ağır Hasarlı? Bakan Kurum Açıkladı!

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük depremin ardından 10 ilimiz derinden etkilendi ve bu illerde büyük yıkım söz konusuydu. Sonraki üç günde gerçekleşen 2.000'i aşkın artçı deprem, araştırmacılara göre eşi benzeri olmayan bir rekor iken, 3. bir depremin gerçekleşmesi hâlinde yıkılması muhtemel olan hasarlı bina sayısı açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaşanan iki büyük depremin ardından 6.444 binanın yıkıldığını belirtirken, depremin etkilediği 10 ilde ayakta kalmayı başaran 171.882 binanın incelemeye alındığını belirtti. Bu binalardan 24.921'in 120.940 bölümünde yıkık ve ağır hasar bulunduğunu açıkladı.

24.921 Ağır Hasarlı Bina Ayakta

Bu da Bakan Kurum'a göre 6.5 şiddetinin üstünde gerçekleşecek yeni bir depremde en az 25.000 binanın daha yıkılacağı anlamına geliyor. Prof. Dr. Celal Şengör'e göre önümüzdeki 6 ay veya 1 yıllık süreçte aynı bölgede bir depremin daha gerçekleşmesi oldukça muhtemel.

Şu anda yıkılan binaların enkazlarının kaldırılacak yerlerine yeni binalar yapılacağı söylense de ayakta kalan hasarlı binalara da girişler yasaklanmış durumda. Yine de aynı bölgeye yeni binalar yapmanın ne denli doğru bir karar olduğunu zaman gösterecek.