Deprem Sonrası Kandilli'den Tsunami Uyarısı Yapıldı!
Geçtiğimiz gece gerçekleşen Kahramanmaraş depremi sonrası Kandilli tsunami uyarısında bulundu. İşte detaylar!
Geçtiğimiz gece 04:17 sularında Kahramanmaraş merkez üssü olmak üzere meydana gelen deprem sonrası gün içinde pek çok gelişme yaşanıyor. Bölgede ve çevre illerde hâlâ devam etmekte olan artçı depremlere dair uyarıların ardından şimdi de tsunami tehlikesi bulunduğu söyleniyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.5 şiddetindeki depremin ardından tsunami gerçekleşebileceğine dair uyarılarda bulundu.
Akdeniz Bölgesinde Tsunami Yaşanabilir
10'dan fazla şehirde hissedilen depremle ilgili olarak CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Haluk Özener, depremin Kahramanmaraş ile Gaziantep il sınırlarının birleştiği yerde meydana geldiğini ve Doğu Anadolu fay hattı üzerinde olduğunu belirtirken, 180 km'lik fayı da kırabileceğini tahmin ediyor.
17 Ağustos 1999'da gerçekleşen büyük Marmara depreminden sonraki en büyük deprem olduğunu belirten Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye'de bu tip büyük depremlere hazırlıklı olmamız gerektiğini ve deprem sonrası Akdeniz bölgesinde tsunami gerçekleşme ihtimalinin olduğunu belirtti.
Türkiye Sarsıldı: 7.4 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin merkez olduğu, 7.4 büyüklüğünde gerçekleşen deprem Türkiye'yi sarstı.
Deprem Kâhini: Depremin Yeri ve Şiddeti 3 Gün Önceden Biliniyormuş!
Dünyaca ünlü deprem uzmanı olan ve pek çok kişi tarafından 'deprem kâhini' lakabıyla tanınan Frank Hoogerbeets, geçtiğimiz Kahramanmaraş merkezli olduğu belirtilen depremle ilgili bundan tam 3 gün önce uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.
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