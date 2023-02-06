Deprem Sonrası Kandilli'den Tsunami Uyarısı Yapıldı!

Geçtiğimiz gece 04:17 sularında Kahramanmaraş merkez üssü olmak üzere meydana gelen deprem sonrası gün içinde pek çok gelişme yaşanıyor. Bölgede ve çevre illerde hâlâ devam etmekte olan artçı depremlere dair uyarıların ardından şimdi de tsunami tehlikesi bulunduğu söyleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.5 şiddetindeki depremin ardından tsunami gerçekleşebileceğine dair uyarılarda bulundu.

Akdeniz Bölgesinde Tsunami Yaşanabilir

10'dan fazla şehirde hissedilen depremle ilgili olarak CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Haluk Özener, depremin Kahramanmaraş ile Gaziantep il sınırlarının birleştiği yerde meydana geldiğini ve Doğu Anadolu fay hattı üzerinde olduğunu belirtirken, 180 km'lik fayı da kırabileceğini tahmin ediyor.

17 Ağustos 1999'da gerçekleşen büyük Marmara depreminden sonraki en büyük deprem olduğunu belirten Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye'de bu tip büyük depremlere hazırlıklı olmamız gerektiğini ve deprem sonrası Akdeniz bölgesinde tsunami gerçekleşme ihtimalinin olduğunu belirtti.