Enkaz Altındaki "Can"lar Unutulmadı: İşte Depremden Kurtarılan Hayvanlar

7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan Kahramanmaraş ve civarındaki 10 il, geride bıraktığımız son günlerde Türkiye'nin kalbinin attığı yer haline geldi. Her geçen saat bir mucize kurtuluşa daha tanık olduğumuz deprem bölgesinde yüzlerce kilo enkazın altından insanların dışında hayvanlar da çıkarıldı.

Depremden saatler sonra arama-kurtarma çalışmaları sırasında bulunan ve enkazdan çıkarılan köpek ve kediler, görenleri hayrete düşürdü.

Depremden Sağ Kurtarılan Evcil Hayvanlar

Hatay Antakya ilçesinde yıkılan apartmanın enkazında tespit edilen ve tam 116 saat sonra kurtarılan kediye kurtarma ekiplerince Holigan ismi verildi.

103 saat sonra "Sesimi duyan var mı" çağrısına havlayarak yanıt veren Venüs ve sahibi kurtarıldı. pic.twitter.com/0E5ITCJ02Z — Haber (@Haber) February 10, 2023

Depremin gerçekleşmesinden 103 saat sonra "Sesimi duyan var mı?" çağrısına yanıt veren Venüs, sahibini kurtardı. Ekipler hem Venüs'ü hem de sahibini enkazın altından sağ çıkarmayı başardı.

İskenderun'da, enkaz altından bir köpek canlı olarak çıkarıldı. pic.twitter.com/mb3LhA82bV — Voice Of Levant (@VoiceOfLevant) February 9, 2023

Geçtiğimiz gün sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılan bir köpek ise vücudunun yarısından aşağısı moloz altına gömülüyken ekiplerin elinden su içti. Arama-kurtarma ekipleri hummalı bir çalışma ile minik dostumuzu enkaz altından çıkardı.