Enkaz Altındaki "Can"lar Unutulmadı: İşte Depremden Kurtarılan Hayvanlar

Kahramanmaraş depremi sonrasında enkaz altında kalan birçok evcil hayvan, objektiflere yansıdı.

Enkaz Altındaki "Can"lar Unutulmadı: İşte Depremden Kurtarılan Hayvanlar
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan Kahramanmaraş ve civarındaki 10 il, geride bıraktığımız son günlerde Türkiye'nin kalbinin attığı yer haline geldi. Her geçen saat bir mucize kurtuluşa daha tanık olduğumuz deprem bölgesinde yüzlerce kilo enkazın altından insanların dışında hayvanlar da çıkarıldı.

Depremden saatler sonra arama-kurtarma çalışmaları sırasında bulunan ve enkazdan çıkarılan köpek ve kediler, görenleri hayrete düşürdü.

Enkaz Altındaki "Can"lar Unutulmadı: İşte Depremden Kurtarılan Hayvanlar

Depremden Sağ Kurtarılan Evcil Hayvanlar

Hatay Antakya ilçesinde yıkılan apartmanın enkazında tespit edilen ve tam 116 saat sonra kurtarılan kediye kurtarma ekiplerince Holigan ismi verildi.

Depremin gerçekleşmesinden 103 saat sonra "Sesimi duyan var mı?" çağrısına yanıt veren Venüs, sahibini kurtardı. Ekipler hem Venüs'ü hem de sahibini enkazın altından sağ çıkarmayı başardı.

Geçtiğimiz gün sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılan bir köpek ise vücudunun yarısından aşağısı moloz altına gömülüyken ekiplerin elinden su içti. Arama-kurtarma ekipleri hummalı bir çalışma ile minik dostumuzu enkaz altından çıkardı.

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