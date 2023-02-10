Deprem Bölgesindeki Yağma ve Hırsızlık Olaylarıyla İlgili Yeni Bir Genelge Yayınlandı!

Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin üstünden 4 gün geçti ve vatandaşlar depremzedelere yardım amacıyla seferber bir şekilde yardımlarını deprem bölgesine gönderiyor. Bölgeye gönderilen tırların yağmacılar ve sığınmacı mülteciler tarafından yağmalanması sonucu konuya dair yeni bir genelge yayınlandı.

Adalet Bakanlığı kan donduran yağma olaylarına ilişkin başsavcılıklara "Soruşturma İşlemlerinin Fiziki Ortamda Yürütülmesi" başlıklı bir yazı gönderdi ve deprem bölgesinde gerçekleşen yağma ve hırsızlık olaylarına dair tam yetki sağlamış oldu.

Suçluların Soruşturmaları Daha Hızlı Yürütülebilecek

Konuya dair soruşturmalar fiziki olarak yürütülecek, böylelikle savcılar işlemleri UYAP sistemi hasar gördüğü için çok daha hızlı bir şekilde halledebilecek. "Soruşturma İşlemlerinin Fiziki Ortamda Yürütülmesi" başlıklı yeni genelgede belirtilen maddeler ise şu şekilde:

Deprem nedeniyle adliyelerin ve UYAP sisteminin zarar görmesinin 5271 Sayılı Kanunun 160 ve devamı maddeleri uyarınca derhâl soruşturma işlemlerine başlanmasına engel oluşturmayacak, söz konusu suçları işleyen kişilere yönelik koruma tedbirlerinin tereddütsüz bir şekilde uygulanacak.

UYAP’ın kullanılamadığı durumlarda soruşturma işlemlerinin fiziki evrak üzerinden yerine getirilecek.

UYAP dışı fiziki olarak oluşturulan belge veya kararların engelin ortadan kalkmasından sonra derhal UYAP sistemine aktarılacak.

Sosyal medyada fazlasıyla paylaşılan yağma ve hırsızlık olayları 4 gündür sayısını giderek artırıyor ve yetkililer tespit ettiği şahısları gözaltına alıyor. Bu yeni genelge ile birlikte suçluların suçlarından çok daha hızlı bir şekilde yargılanması bekleniyor.