Depremin Ardından Yıkılması Gereken Hasarlı Bina Sayısı Açıklandı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapılan incelemeler neticesinde depremin ardından yıkılması gereken bina sayısını açıkladı.

Sözcü'nün haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düzenlediği toplantıda 10 ilde hasar tespit çalışmalarının 6.000 personelle devam ettiğini, şu ana dek 10 ilde 307.763 binanın incelendiğini belirtti. Bu binalar arasından 41.791 binanın hasarları nedeniyle yıkılması gerektiği kanısına varıldığının ve bu rakamın 190.172 konut ve iş yerine denk olduğunun altını çizdi.

10 İlde 41.791 Bina Yıkılacak

Hasar tespiti yapılmış olan vatandaşların, adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden evinin hasar durumuna ilişkin bilgi alabileceğini belirten Bakan Kurum'un ifadelerinin tamamı şu şekilde: