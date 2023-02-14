Depremin Ardından Yıkılması Gereken Hasarlı Bina Sayısı Açıklandı
Depremin ardından yapılan incelemeler neticesinde hasarlı olması nedeniyle yıkılması gereken bina sayısı Bakan Kurum tarafından açıklandı. İşte detaylar!
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapılan incelemeler neticesinde depremin ardından yıkılması gereken bina sayısını açıkladı.
Sözcü'nün haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düzenlediği toplantıda 10 ilde hasar tespit çalışmalarının 6.000 personelle devam ettiğini, şu ana dek 10 ilde 307.763 binanın incelendiğini belirtti. Bu binalar arasından 41.791 binanın hasarları nedeniyle yıkılması gerektiği kanısına varıldığının ve bu rakamın 190.172 konut ve iş yerine denk olduğunun altını çizdi.
10 İlde 41.791 Bina Yıkılacak
Hasar tespiti yapılmış olan vatandaşların, adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden evinin hasar durumuna ilişkin bilgi alabileceğini belirten Bakan Kurum'un ifadelerinin tamamı şu şekilde:
"10 ilde hasar tespit çalışmalarımız toplam 6 bin personelle devam ediyor. Şu ana kadar 10 ilde 307 bin 763 bina, yani 1 milyon 586 bin 901 ev ve iş yerini inceledik. Bunlardan 41 bin 791 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu da yaklaşık olarak 190 bin 172 konut ve iş yerine denk geliyor. Şu ana kadar, Gaziantepimizde de; 10 bin 777 binada bulunan toplam 24 bin 687 ev ve iş yerinin yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespiti yapılmış olan vatandaşlarımız, adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden evinin hasar durumuna ilişkin bilgi alabilir.
Buradan depremzede kardeşlerimizi bir kez daha uyarıyoruz. Meydana gelen böylesi büyük depremden sonra artçılar devam ediyor. Bu yüzden vatandaşlarımızdan ricamız şudur: AFAD koordinasyonu olmadan, hasar durumu belli olmadan, asla ve asla eşyalarınızı evlerden almak için içeri girmeyelim! Yeni acılara sebebiyet vermeyelim."
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