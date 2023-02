Deprem Kâhini: Depremin Yeri ve Şiddeti 3 Gün Önceden Biliniyormuş!

Dünyaca ünlü deprem uzmanı olan ve pek çok kişi tarafından 'deprem kâhini' lakabıyla tanınan Frank Hoogerbeets, geçtiğimiz Kahramanmaraş merkezli olduğu belirtilen depremle ilgili bundan tam 3 gün önce uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı. Hoogerbeets depremin merkezini de şiddetini de doğru şekilde tahmin edip gerekli uyarıları yapmıştı.

3 Şubat'ta Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda haritada Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş bölgelerini işaretleyen Hoogerbeets, "Eninde sonunda bu bölgede yaklaşık 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelecek." ifadelerini kullanmıştı.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV