Deprem Kâhini: Depremin Yeri ve Şiddeti 3 Gün Önceden Biliniyormuş!

Dünyaca ünlü deprem uzmanı olan ve pek çok kişi tarafından 'deprem kâhini' lakabıyla tanınan Frank Hoogerbeets, geçtiğimiz Kahramanmaraş merkezli olduğu belirtilen depremle ilgili bundan tam 3 gün önce uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı. Hoogerbeets depremin merkezini de şiddetini de doğru şekilde tahmin edip gerekli uyarıları yapmıştı.

3 Şubat'ta Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda haritada Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş bölgelerini işaretleyen Hoogerbeets, "Eninde sonunda bu bölgede yaklaşık 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelecek." ifadelerini kullanmıştı.

Frank Hoogerbeets, Depremin Yeri ve Şiddeti Konusunda Uyarmıştı

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023

Geçtiğimiz gece 04:17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.5 şiddetinde deprem yaşandı. Çevre illerden ve Suriye'den bile fazlasıyla hissedilen depreme dair sabah 10:00 verilerine göre 284 can kaybımız, 2323 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var.

Frank Hoogerbeets, 2002 yılında depremlerle ilgili tahminlerini de paylaştığı Ditrianum adlı siteyi kurdu. Hoogerbeets, 25 Nisan 2015 tarihinde Nepal'de meydana gelen 7.8 büyüklüğünde depremi tahmin etmesi sonrası 'deprem kâhini' olarak anılmaya başlamıştı.