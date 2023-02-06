Elon Musk'tan Deprem Açıklaması: Starlink Uydularını Gönderebiliriz!

Dünya çapında altyapıdan yoksun ve internete erişmekte güçlük çeken ülkeler için yüksek hızlı geniş bant internet erişimi sağlayan Starlink uydularıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Normal şartlarda Türkiye'de kullanımı için 2024 yılı işaret edilen uydularla ilgili geçtiğimiz gece yaşanan deprem sonrası Elon Musk'tan açıklama geldi.

Kandill Rasathanesi'nin aktardığına göre sabaha karşı 04:17'de 7.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar yakınlarına ulaşmakta güçlük çekiyor. İnternet ve operatör şebekelerinin çökmesi yaşanan sorunları daha da artırırken bir vatandaş Elon Musk'a Starlink uydularının Türkiye'de iletişim için kullanılıp kullanılamayacağını sordu.

Starlink Uyduları İletişim İçin Türkiye'ye Gönderilebilir

Elon Musk kendisine yöneltilen "Türkiye ve komşu ülkeleri büyük bir deprem vurdu. Ciddi iletişim eksiklikleri yaşanıyor. Starlink uydularınız için yardım etme şansınız var mı?" sorusuna "Starlink henüz Türk hükûmeti tarafından onaylanmadı. Onaylanır onaylanmaz gönderebiliriz." yanıtını verdi.

Ayrıca AFAD telefon hatlarının kullanımıyla ilgili de bir duyuru yayınladı: